Outfit-Spott im Live-TV: Schweinsteiger lenkt Blicke bei Sedlaczek nach unten

Von: Florian Schimak

Bastian Schweinsteiger war beim Pokalspiel des FC Bayern als Experte der ARD im Einsatz. Dabei machte er sich über die Schuhe von Kollegin Esther Sedlaczek lustig.

Saarbrücken/München – Wenn das nach diesem Pokalabend beim FC Bayern doch bloß das einzige Thema geblieben wäre …

Im Vorfeld der Partie des Rekordpokalsiegers beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken wurde viel, wenn nicht die ganze Zeit über den Platz gesprochen. Dieser wurde nämlich erst wenige Stunden vor Anpfiff als bespielbar befunden.

Bastian Schweinsteiger Geburtsdatum: 1. August 1984 (39 Jahre) Ehepartner: Ana Ivanovic (seit 2016) Vereine als Spieler: FC Bayern München (1998-2015), Manchester United (2015-2017), Chicago Fire (2017-2020= Aktuelle Tätigkeit: TV-Experte bei der ARD

Bastian Schweinsteiger macht sich live im TV über Schuhe von Esther Sedlaczek lustig

Der Grund waren heftige Regenfälle in den Tagen zuvor. Am Sonntag musste gar die Partie des FCS gegen Dynamo Dresden zur Pause deswegen abgebrochen werden. Insofern war klar, dass die Bayern kein gänzlich einwandfreies Geläuf im Ludwigspark vorfinden werden.

Natürlich war die Platz-Problematik auch bei der ARD ein Thema. Experte Bastian Schweinsteiger wurde daher vor dem Anpfiff bei der Live-Übertragung umgehend von Moderatorin Esther Sedlaczek zu seiner Einschätzung befragt. Dabei blühte das dynamische Duo dann sofort wieder auf.

Die Schuhwahl von Esther Sedlaczek beim Spiel des FC Bayern in Saarbrücken gefiel Bastian Schweinsteiger offenbar. © Screenshot/ARD

Pokal-Aus des FC Bayern: Auch Sedlaczeks Schuhe können Blamage nicht verhindern

„In den ersten Minuten wird der Rasen kein Problem sein, aber mit zunehmender Spieldauer, nach einer Stunde, wird er tiefer werden“, orakelte der einstige Weltklasse-Kicker des FC Bayern dabei. Anschließend konnte er sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung Sedlaczek nicht verkneifen.

„Aber wenn die Spieler deine Schuhe anhaben, dann ist alles in Ordnung“, sagte Schweinsteiger. Prompt schwang die ARD-Kamera auf Esthers Schuhwerk. Dort zu sehen ein Paar beige Stiefel, bereits leicht gezeichnet vom schlammigen Untergrund. „Ich weiß gar nicht, was du hast? Die halten warm“, so die Moderatorin in Richtung Schweini.

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek sehen Pokal-Blamage des FC Bayern

Vielleicht hätten die Bayern-Stars wirklich Sedlaczeks Treter tragen sollen, dann wären sie in der 2. Pokalrunde nicht wieder ins Aus geschlittert. Dass am Ende der Partie weder die Schuhe der ARD-Moderatorin, noch der Rasen im Mittelpunkt standen, dafür sorgte nämlich der Underdog aus Saarbrücken. In der sechsten Minute der Nachspielzeit schockte der Drittligist die Bayern mit dem Treffer zum 2:1 und machte so die Pokal-Blamage perfekt.

Im Anschluss sorgte dann sogar noch ein umgedichteter München-Song im Ludwigspark für Aufsehen. Allerspätestens da waren Sedlaczeks Schuhe überhaupt kein Thema mehr. (smk)