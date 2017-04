Seitz: "Es warten noch schwierige Spiele auf uns"

FC Bayern München (U19) - Die A-Junioren des Rekordmeisters nehmen Kurs auf die Enrunde um die Deutsche Meisterschaft. Das Team von Holger Seitz geht mit drei Punkten Vorsprung in die letzten Partien.

Vier Spiele hat die U19 des FC Bayern in der Bundesliga Süd/Südwest noch vor der Brust. Am kommenden Freitag tritt die Mannschaft gegen den Nachwuchs des FC Ingolstadt an. Im April folgen dann noch die Spiele zuhause gegen den VfB Stuttgart, in Fürth und Anfang Mai in Frankfurt. Momentan riecht es für Holger Seitz und seine Spieler nach Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Erster Verfolger sind die Roten Teufel aus Kaiserslautern, die mit drei Punkten Rückstand und einem deutlich schlechteren Torverhältnis auf Platz zwei lauern. "Es warten noch schwierige Spiele auf uns", sagt Trainer Holger Seitz auf der vereinseigenen Website. "Unser Ziel ist die Süddeutsche Meisterschaft und damit die Endrundenteilnahme. Dafür haben wir uns eine gute Ausgangsposititon erarbeitet, die es gilt, in den letzten vier Partien zu verteidigen." Am vergangenen Spieltag setzte sich seine Mannschaft eindrucksvoll gegen Augsburg durch. Gelingt die Qualifikation für die Enrunde, würde die U19 Stand jetzt auf Borussia Dortmund treffen. Die Youngster des BVB liegen in der Bundesliga West mit 51 auf Platz zwei hinter Erzrivale Schalke 04.

Quelle: fussball-vorort.de