Nagelsmann-Debatte im Doppelpass: Waldemar Hartmann mit schrägem Ancelotti-Vergleich

Von: Marius Epp

Macht Julian Nagelsmann alles richtig? Waldemar Hartmann antwortet im „Doppelpass“ mit einem eigenwilligen Vergleich auf diese Frage.

München – Gegen Borussia Mönchengladbach scheint für den FC Bayern und insbesondere für Julian Nagelsmann nichts zu holen zu sein. Die Bilanz des Bayern-Trainers gegen die Fohlen ist ernüchternd: In fünf Spielen setzte es drei Niederlagen und zwei Unentschieden.

Wegen Upamecano-Rot: Nagelsmann verliert die Beherrschung

Die Rote Karte gegen Dayot Upamecano war mitentscheidend für den Spielausgang – und sie sorgte dafür, dass Nagelsmann nach dem Spiel die Beherrschung verlor. „Will der mich verarschen? Weichgespültes Pack“, wütete der 34-Jährige nach einem Besuch in der Schiedsrichterkabine. Einen Tag später entschuldigte er sich bei Schiri Tobias Welz und dessen Team.

Selbstredend war die Niederlage des FC Bayern am Sonntag auch Top-Thema beim Sport1-„Doppelpass“. Reporter-Legende Waldemar Hartmann war zu Gast und wurde gleich zu Beginn der Sendung von Moderator Florian König gefragt: „Bist du der Meinung, dass er (Nagelsmann, d. Red.) alles richtig macht?“

„Doppelpass“: Waldemar Hartmann kritisiert Julian Nagelsmann

„Er ist bisweilen ein bisschen zu unkontrolliert“, antwortete Hartmann. Für seinen Geschmack sollte sich Nagelsmann mit seinen Aussagen in der Öffentlichkeit etwas mehr zurückhalten. „Er sucht die Öffentlichkeit, wo er sie meiden sollte. Das ist, glaube ich, so der Ur-Fehler, den er hat.“

Hartmanns Vermutung: Nagelsmann könnte etwas übermotiviert sein. „Er ist als 34-Jähriger, geboren 50 Kilometer von München weg, bei seinem Traumverein. Das musst du erstmal verkraften, damit musst du erstmal umgehen.“

Waldemar Hartmann überrascht im „Doppelpass“ mit Ancelotti-Vergleich

Dann überrascht „Waldi“ mit einem eigenwilligen Vergleich zu Nagelsmanns Ausraster nach dem Gladbach-Spiel: „Carlo Ancelotti hätte so was nicht gemacht. Er hätte vielleicht mit der Familie in Italien gedroht, aber das ist eine andere Geschichte.“

Der Kaugummi kauende Italiener gehört sicherlich zu den ruhigeren Trainergenossen, was auch an seinen 63 Jahren Lebenserfahrung liegen kann. Die hat Nagelsmann noch nicht. Hartmanns Fazit zum Bayern-Trainer ist letztlich aber doch positiv: „Er macht nicht alles richtig. Er macht vieles richtig.“ (epp)