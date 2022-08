Wo läuft FC Bayern gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Der FC Bayern empfängt am 2. Spieltag den VfL Wolfsburg - live zu sehen im TV und Stream. © IMAGO/CB

Nach dem furiosen Sieg über Frankfurt empfängt der FC Bayern am 2. Spieltag den VfL Wolfsburg. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - Am 2. Bundesliga-Spieltag kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Für Wölfe-Trainer Nico Kovac bedeutet die Partie die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Bayern gegen Wolfsburg heute live: FCB überrollt Frankfurt im Eröffnungsspiel

Der Liga-Start in die neue Saison verlief für beide Klubs sehr unterschiedlich. Während der deutsche Rekordmeister die Eintracht aus Frankfurt im Eröffnungsspiel zu Hause mit 6:1 demütigte, kamen die Wölfe nicht über ein 2:2-Remis gegen Aufsteiger Werder Bremen hinaus. Die Bayern strotzten gegen den amtierenden Europa-League-Sieger nur so vor Spielfreude und bereits zur Pause ging es für den Gastgeber nur noch um Schadensbegrenzung. In den internationalen Pressestimmen war von einem „Dampfwalzenmodus“ die Rede.

Nach dem Abgang Robert Lewandowski wurde viel über die Frage debattiert, wie das Team die vielen Tore, die der Pole jede Saison erzielte, kompensieren kann. Gegen Frankfurt lieferten die Münchner einen ersten Vorgeschmack, wie man gedenkt, die durch den Weggang entstandene Offensivlücke zu schließen. Nach 43 Minuten führten die Bayern mit 5:0, dabei gab es fünf unterschiedliche Torschützen (Kimmich, Pavard, Mané, Musiala, Gnabry).

FC Bayern gegen VfL im TV und Stream: Wolfsburg rettet Punkt gegen Werder am 1. Spieltag

Wolfsburg erwischte unter der Leitung von Ex-Bayern Coach Kovac zunächst einen Sahnestart. In der elften Minuten brachte Lukas Nmecha die Hausherren mit einem sehenswerten Lupfertor in Führung. Die Bremer antworteten mit einem Doppelschlag durch Niklas Füllkrug und Leonardo Bittencourt (21. und 23. Minute). Am Ende rettete der VfL noch ein Unentschieden durch das späte Tor von Joshua Guilavogui (84.).

Die Münchner Allianz Arena scheint für Wolfsburg kein gutes Pflaster zu sein. Gewinnen konnte der VfL dort nämlich noch nie. Generell haben die Bayern zu Hause gegen die Wölfe bisher nur zweimal Punkte liegen lassen (27 Siege, zwei Remis, keine Niederlage). Das letzte direkte Aufeinandertreffen im Mai dieses Jahres endete jedoch 2:2 - damals war die zehnte Meisterschaft der Bayern jedoch bereits eingetütet.

Begegnung FC Bayern München - VfL Wolfsburg Datum Sonntag, 14. August 2022 Anpfiff 17.30 Uhr Stadion Allianz Arena

Bundesliga live: Wo läuft heute Bayern gegen Wolfsburg im TV und Stream?

Streaming-Anbieter DAZN überträgt das heutige Sonntagsspiel live und exklusiv ab 17.30 Uhr im Live-Stream. Die Vorberichte starten um 16.45 Uhr mit Alex Schlüter und Experte Michael Ballack. Kommentieren wird Jan Platte.

Mit der entsprechenden DAZN-Anwendung via Apple TV, Fire TV Stick oder Smart TV können Sie das Spiel auch auf ihrem TV-Gerät empfangen.

Die Übertragung von FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg in der Übersicht

TV - Live-Stream DAZN Live-Ticker tz.de Highlights im Free-TV NDR, SWR, WDR (21.45 Uhr), BR (21.50 Uhr), MDR, RBB (22 Uhr), HR (22.55 Uhr)

Bundesliga heute live: Bayern gegen Wolfsburg im Live-Ticker bei tz.de

Für das Heimspiel der Bayern gegen Wolfsburg bieten wir bei tz.de wie üblich auch einen Live-Ticker zum Mitlesen an. Hier verpassen keine wichtige Spielszene. (kus)