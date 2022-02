FC Bayern: Rechtsverteidiger Sarr will Rekordmeister verlassen

Verlässt Gnabry den FC Bayern? Vier Top-Klubs in der Verlosung

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

FC-Bayern-Star Serge Gnabry - seine Vertragsverlängerung gestaltet sich schwierig. © Markus Ulmer/imago

Beim FC Bayern sind noch ein paar Fragen offen. Wer verlängert wann? Ganz vorn dabei ist die Personalie Serge Gnabry (26). Seine Zukunft hängt noch in der Luft.

München – Wie geht es weiter mit Serge Gnabry (26)? Der Vertrag des Bayern-Stars läuft 2023 aus. Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters würden gerne mit dem Offensivspieler verlängern. Doch: Die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier in München stocken seit Wochen. Dabei mischte sich schon Uli Hoeneß ein.

Am 2. Februar soll es laut Sport Bild ein erneutes Treffen zwischen den Bayern-Bossen und Gnabrys Beratern gegeben haben – ohne Ergebnis. Knackpunkt ist offenbar das Gehalt. Gnabry will künftig in die Gehaltsregion seiner Offensiv-Kollegen Leroy Sané (26) und Kingsley Coman (25) stoßen. Beide sollen zwischen 15 und 20 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen.

FC Bayern München: Neue Interessenten für Gnabry

Interesse an Gnabry zeigen aktuell aber auch andere Vereine, beispielsweise die Premier-League-Klubs Chelsea und Tottenham. In London fühlt sich Gnabry wohl, spielte dort u.a. bereits zwischen 2011 und 2016 bei Arsenal, unterbrochen durch eine halbjährige Leihe bei West Bromwich Albion. Nach tz-Informationen kann sich der deutsche Nationalspieler aber auch vorstellen, in Zukunft für einen der spanischen Top-Klubs Real Madrid oder FC Barcelona zu spielen. Ein Abgang im kommenden Sommer kommt – Stand jetzt – aber weder für den FC Bayern noch für Gnabry, der den trainingsfreien Dienstag in Mailand verbrachte, infrage.

Unter seinem ehemaligen Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann (34) blühte der Spieler in dieser Saison auf. In 23 Liga-Spielen erzielte er bislang zehn Tore und bereitete fünf Treffer vor. Zum Vergleich: Dieselben Werte hatte er in der gesamten vergangenen Saison in Deutschlands höchster Spielklasse.

FC Bayern München: Gerüchte gibt es auch um Wolfsburg-Profi Ridle Baku

Transfer-Gerüchte gibt es auch um Wolfsburg-Star Ridle Baku (23). Neben RB Leipzig soll ihn auch der FC Bayern auf dem Zettel haben. Die Münchner beobachten den Markt auf der Position des Rechtsverteidigers. Dort fehlt ein offensivstarker Spieler, der wie Linksverteidiger Alphonso Davies (21) agieren kann.

Nach tz-Informationen stehen die Bayern-Verantwortlichen mit Bakus Berater Arthur Beck (AKA Global) ohnehin in losem Austausch, vor allem aber deshalb, weil der Bruder von Ex-Hoffenheim-Spieler Andreas Beck auch FCB-Verteidiger Benjamin Pavard (25) mitbetreut. Der Weltmeister von 2018 fühlt sich ohnehin im Abwehr-Zentrum wohler als rechts in der Viererkette.

Die Bayern hatten U 21-Europameister Baku schon vor dessen Wechsel 2020 von Mainz nach Wolfsburg (Ablöse: zehn Millionen Euro) auf dem Zettel. Kommt es im Sommer zu einem Transfer nach München? Bei den Niedersachsen steht der deutsche Nationalspieler, der auch als Rechtsaußen spielen kann, noch bis 2025 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben. Als Ablöse sind 20 Millionen Euro im Gespräch.



FC Bayern: Rechtsverteidiger Sarr will Rekordmeister verlassen

Bewegung auf der Rechtsverteidiger-Position dürfte es beim FC Bayern im Sommer jedenfalls geben. Nach tz-Informationen tendiert Bouna Sarr (30) dazu, den Rekordmeister nach der Saison zu verlassen. Mögliche Ziele: Top-Klubs in der Türkei oder Vereine in Italien sowie Frankreich. Der FC Venedig war im Winter am senegalesischen Afrika-Cup-Sieger dran. Sarrs Bayern-Vertrag läuft noch bis 2024. In München konnte er sich bislang nicht durchsetzen, erhält kaum Spielzeit.

Übrigens: Offensiv-Talent Gabriel Vidovic (18) hat seinen FCB-Kontrakt bis 2025 verlängert. Das neue Arbeitspapier geht ab 1. Juli in einen Profi-Vertrag über.