Kahn-Watschn für Gucci-Gnabry: „Drei Tore schießen und der beste Mann sein - das wäre meine Antwort“

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Serge Gnabry und sein Paris-Trip sind nach wie vor Gesprächsthema beim FC Bayern München. Nun äußerte sich Oliver Kahn.

München - Der Ausflug von Serge Gnabry (27) nach Paris sorgt auch eine Woche nach der Fashion Week noch für Wirbel. Nach Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45), der den Kurztrip des Spielers als amateurhaft bezeichnet hatte, legte am Rande des 1:1-Remis gegen Frankfurt auch Vorstandschef Oliver Kahn (53) in Richtung „Gucci“-Gnabry nach - und ließ ihn wissen, wie er Diskussionen um seine Person verstummen lassen hätte können: „Wenn ich weiß, dass es kein optimaler Zeitpunkt ist, dann muss ich auf den Platz gehen, drei Tore schießen und der beste Mann sein - das wäre dann meine Antwort auf so ein Thema.“

Die nächste Watschn für Gucci-Gnabry - Kahn wird deutlich: „Jetzt erwarten wir Leistung“

Problem: Nach seinem schwachen Auftritt unmittelbar nach seiner Reise in die französische Hauptstadt gegen den 1. FC Köln bliebt dem Nationalspieler nur die Bank. Kingsley Coman (26) erhielt den Vorzug, Gnabry wurde erst in der 70. Minute eingewechselt.

Harsche Kritik mussten die Bayern für ihr Verhalten im Fall Gnabry von Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme (31) einstecken. Sie schimpfte über den Umgang der Führungsetage mit dem Münchner Offensivspieler. Vor allem Salihamidzic bekam sein Fett weg: „Ich finde es grundsätzlich eine absolut unsanfte Art, so etwas zu kommunizieren. So etwas sagt man nicht nach außen.“

FC Bayern: Kahn ist überzeugt, dass Gnabry bald wieder seine Leistung bringt

Der Konter von Kahn, der die Angelegenheit laut eigener Aussage komplett anders sieht, folgte prompt: „Wir haben im deutschen Fußball eine der schwersten Situationen, die es je gab. Wir haben eine katastrophale WM gespielt. Wir haben den Spielern genug Urlaub gegeben, um erholt zurückzukommen. Jetzt erwarten wir Leistung, wir fordern diese Leistung ein. Hasan hat das gegenüber Serge deutlich zum Ausdruck gebracht.“

Der Titan sei überzeugt, dass Gnabry die Sicht der Klub-Verantwortlichen verstanden hätte und bald wieder seine Leistung bringen werde: „Davon sind wir überzeugt.“

Derweil berichtete Nagelsmann von seinem Gespräch mit Gnabry nach dessen Reise-Strapazen: „Mein Gespräch war nicht dramatisch. Ich habe ihn auch nicht ins Eck gestellt. Da geht es um sportliche Dinge. Ich habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt, was die Paris-Reise angeht. Mir geht es viel um Wirkung - nicht um Bestrafung.“

Am gestrigen Sonntag nahm Gnabry dann am Ersatzspieler-Training teil. (bok, hlr)