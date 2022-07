Erobert „Mabry“ bald Europa? Nagelsmann will mit Sturmduo Lewandowski ersetzen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Sadio Mané und Serge Gnabry verstehen sich offensichtlich auf Anhieb gut - schon bald könnten sie zusammen im Sturm wirbeln. © Stefan Matzke/sampics

Serge Gnabry bleibt dem FC Bayern als Stürmer erhalten. Das ist jetzt perfekt. Wie seine Rolle im neuen Bayern-Sturm mit Sadio Mané zusammen aussieht, wird eine neue Herausforderung.

München - Wirklich überraschend war es nicht mehr, als Stadionsprecher Stephan Lehmann bei der Teampräsentation ins Mikrofon raunte „Serge, du hast das falsche Trikot an. Das ist doch gar nicht deine Rückennummer“, und Serge Gnabry (26) im Bayern-Dress mit der Zahl 2026 die Treppen hinaufstieg und sich den Zuschauern auf dem Rasen präsentierte. Der Nationalspieler hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre verlängert.

FC Bayern: Gnabry soll Lewandowski mit ersetzen

„Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions-League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans.“ Es sei etwas Besonderes, weil er hier mit seinen Freunden um Titel spielen könne. „Bei einem anderen Klub würde ich das sicher nicht so erleben“, erklärte Gnabry. Das kolportierte Brutto-Jahresgehalt von bis zu 19 Millionen Euro war bestimmt ebenfalls nicht ganz unwichtig für den Offensivspieler.

Sportvorstand Hasan Sali­hamidzic (45) erklärte: „Jetzt ist die Vertragssache aus seinem Kopf und er kann sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Serge zählt zum Kern unserer Mannschaft, er hat dem Klub bisher viel gegeben, und er wird weiterhin ein wichtiger Spieler für uns sein.“

FC Bayern: Nach Lewandowski-Abgang nimmt Gnabry zentralere Rolle ein

Nach dem Lewandowski-Abgang nimmt Gnabry eine noch zentralere Rolle ein. Trainer Julian Nagelsmann (34) überlegt nämlich, den Abgang des polnischen Superstürmers unter anderem mit einer anderen Grundordnung zu kompensieren. Der Fußballlehrer plant ein 3-5-2-System mit Gnabry und Sadio Mané (30) als Doppelspitze. Auf dieser Position hat Nagelsmann Gnabry bereits in Hoffenheimer Zeiten eingesetzt: „Da fühlt er sich auch wohl, da kann er sich viel freier bewegen.“ Nagelsmann bezeichnet Gnabry als „super herzlichen Typen“, der das Herz am rechten Fleck habe – und der Mannschaft auch in der Kabine guttue. Zudem sei er sehr variabel. Kein Wunder, dass viele europäische Top-Klubs am Nationalspieler Interesse zeigten. Auch deswegen verzögerte sich die Entscheidung pro Bayern: Gnabry wollte abwarten, was auf dem Markt passiert und wie konkurrenzfähig die Münchner in der kommenden Saison im internationalen Vergleich sind.

Die Bayern-Offensive braucht sich nicht zu verstecken! Mit Gnabry, Mané, Thomas Müller (32), Leroy Sané (26), Jamal Musiala (19) und Kingsley Coman (26) ist die Sturmreihe top besetzt. Das sieht auch Nagelsmann so: „Ich glaube nicht, dass es ganz einfach sein wird für die Gegner. Du konntest dich viel auf Lewy konzentrieren. Es ist jetzt nicht so leicht, wenn du viele so rumschwirrende Spieler hast…“ Manuel Bonke, Philipp Kessler