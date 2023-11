Serge Gnabry wird auf PK nach Sandro Wagner gefragt ‒ und bricht in Gelächter aus

Von: Tim Althoff

Serge Gnabry wird im DFB-Team unter anderem von Ex-Teamkollege Sandro Wagner trainiert. Eine PK-Frage brachte ihn diesbezüglich aus der Fassung.

Berlin ‒ Nach der Entlassung von Hansi Flick scheint die Stimmung rund um die Nationalmannschaft besser zu werden. Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgte mit einigen Debütanten für frischen Wind im DFB-Aufgebot. Co-Trainer Sandro Wagner kennt ohnehin viele Profis aus seiner aktiven Zeit beim FC Bayern und ist für seine Sprüche bekannt.

Serge Gnabry erwartet „ein, zwei Tipps“ von Sandro Wagner

Unter anderem spielte Wagner als Mittelstürmer mit Serge Gnabry zusammen, der ihn von den Flügelpositionen mit Flanken fütterte. Auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen die Türkei wurde die Frage gestellt, ob Wagner Gnabry aus seiner Trainer-Rolle heraus wertvolle Tipps für den Torabschluss mitgeben könne. Gnabry konnte während seiner Antwort lange die Fassung bewahren, brach allerdings gegen Ende seiner Äußerung in Gelächter aus.

Wagner sei immer ein „sehr lustiger“ Mitspieler gewesen, weswegen „auch der Switch manchmal sehr lustig“ sei. Trotzdem nehme Gnabry Wagner als „sehr offen“ und „sehr seriös“ wahr. „Es ist eine gute Kombi, die wir als Trainer-Team haben“, befand der Bayern-Star schmunzelnd, bevor er in breites Lachen ausbrach: „Gerade für mich als Stürmer, dass er mir noch ein, zwei Tipps geben kann, wie er damals die Tore gemacht hat.“

Wagner und Gnabry wechselten von Hoffenheim zum FC Bayern

Leon Goretzka, der ebenfalls an der Pressekonferenz teilnehmen musste, wirkte überrascht von Gnabrys plötzlichem Lachanfall und konnte sich ein Grinsen ebenfalls nicht verkneifen. Laut transfermarkt.de standen Gnabry und Wagner in 24 Einsätzen gemeinsam im Kader. 2017/2018 waren die Angreifer gemeinsam bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, ehe sie 2018 zum FC Bayern wechselten.

Serge Gnabry musste beim Gedanken an Sandro Wagner anfangen zu lachen. © Imago/Kessler-Sportfotografie/Schüler

Wagner kehrte bereits im Januar zurück in die bayerische Landeshauptstadt, Gnabry ging im anschließenden Sommer zum Ende seiner Leihe endgültig nach München. Die Chemie zwischen den beiden scheint immer noch stimmen. Bayern-Fans werden hoffen, dass Wagner seinen Schützling in den Testspielen gegen die Türkei und Österreich wieder in die Erfolgsspur bekommt. (ta)

