Neuer Vertrag oder Auslandswechsel? Weiteres Schwergewicht buhlt um Serge Gnabry

Von: Antonio José Riether

Einige Topklubs beobachten die Situation von Serge Gnabry, der seinen Kontrakt beim FC Bayern bislang nicht verlängern wollte. Auch ein neuer Interessent aus England ist dran.

München - Seit dem offiziellen Trainingsstart des FC Bayern fanden nun fast alle Spieler ihren Weg an die Säbener Straße. Bis auf ein paar Nachzügler, unter ihnen auch Robert Lewandowski und Manuel Neuer, ist der Kader von Julian Nagelsmann beinahe komplett. Auch Serge Gnabry, über dessen Zukunft noch gerätselt wird, stand mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Der Nationalspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer endet, steht in seiner alten Heimat England hoch im Kurs. Nun jagt ihn offenbar der nächste Spitzenklub.

Serge Gnabry Geboren: 14. Juli 1995 in Stuttgart Position: Rechtsaußen Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2023 Pflichtspiele für den FC Bayern: 171 (64 Tore, 40 Assists)

Serge Gnabry: Englische Topteams wollen den Bayern-Star - auch FC Chelsea interessiert

In den vergangenen Monaten wurden viele Topadressen als mögliche Ziele Gnabrys gehandelt. Der 26-Jährige, der in der Jugend auch jahrelang beim FC Arsenal ausgebildet wurde, soll demnach bei beiden Manchester-Klubs auf der Liste stehen, auch seinem Ex-Verein Arsenal wurde zuvor Interesse nachgesagt. Berichten der Daily Mail, sowie des Guardian und des Telegraph zufolge soll nun auch der Erzrivale der Gunners dran sein: der FC Chelsea.

Serge Gnabry beim Trainingsauftakt in München. © Mladen Lackovic/imago-images

Der Vorjahresdritte der Premier League will seinen Kader mit allen Mitteln verbessern, so stehen die Londoner etwa kurz vor einer Verpflichtung von Raheem Sterling von Manchester City und wollen noch nachlegen. Nachdem Wunschspieler Raphinha von Leeds United aber trotz einer Einigung zwischen den beiden englischen Klubs nun aber doch nach Barcelona wechseln will, sucht Chelsea wieder einen Ersatz. Und schielt darum auf Serge Gnabry.

Serge Gnabry: Noch keine Vertragsunterschrift in München - Mané versucht ihn zu überreden

Der Flügelstürmer wollte sich nämlich bislang nicht fest für eine Zukunft in München entscheiden. Seinen 2023 auslaufenden Vertrag hat er bisher noch nicht verlängert. Zuletzt hatte sogar Teamkollege Sadio Mané die Initiative ergriffen und stachelte Gnabry verbal an, zu unterschreiben.

Doch noch lässt sich der Schwabe die Optionen offen. Eine Rückkehr nach England scheint zudem im Hinblick auf den Lebenslaufs des Offensivmanns nicht unmöglich. Bei Chelsea würde der Rechtsaußen auf zwei DFB-Kollegen treffen, Kai Havertz und Timo Werner sind zwei wichtige Spieler im System des deutschen Trainers Thomas Tuchel.

Serge Gnabry zurück nach England? Chelsea-Chancen angeblich gering

Wie Bild schreibt, soll ein Chelsea-Transfer aber auch an der Arsenal-Vergangenheit scheitern, Gnabry möchte offenbar nicht für ein anderes Londoner Team auflaufen. Zudem sind die Titelchancen bei anderen Interessenten, etwa Manchester City oder dem spanischen Meister Real Madrid, etwas höher als bei Chelsea. Die Bayern-Bosse hoffen indes darauf, dass sich Gnabry doch für einen Verbleib und dementsprechend für eine Unterschrift entscheidet. Das letzte Wort ist jedoch noch lange nicht gesprochen. (ajr)