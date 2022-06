Gnabry genervt? Bayern-Star blockt Reporter-Frage eiskalt ab

Von: Günter Klein

Bislang hat Serge Gnabry seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängert. Somit ist die Zukunft für den jungen Stürmer-Star noch ungewiss.

München - Bleibt oder geht er? Die Zukunft von Serge Gna­bry und der Poker rund um einen neuen Bayern-Vertrag war gestern auch im DFB-Quartier in Herzogenaurach ein Thema. Nur: Reden darüber wollte der Nationalspieler nicht. Bei der heiklen Vertragsfrage gefror das ansteckende Lachen des Nationalspielers sekundenschnell.

„Zu meiner eigenen Vertragssituation will ich mich hier nicht äußern, deswegen dazu bitte keine weiteren Fragen mehr“, sagt der Außenstürmer des FC Bayern München bestimmt. Aus dem freundlichen jungen Mann, der sich eben noch vor Lachen über den ungeschickten Timo Werner auf dem Rasen gekugelt hatte, wurde der kühle Schweiger.

FC Bayern: Gnabry mit hohen Gehaltsforderungen?

Dass ihn das Thema nervt, wurde dennoch deutlich – auch wenn Gnabry („Wir haben große Lust“) viel Vorfreude auf den Auftakt in der Nations League gegen Europameister Italien am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna versprühte. Kann der pfeilschnelle Flügelspieler da befreit aufspielen?

Dass er sich ziert, seinen Vertrag (läuft bis 2023) in München trotz Gehaltserhöhung auf angeblich 19 Millionen Euro/Jahr zu verlängern, ist Dauerthema. Gnabry steht als vermeintlich geldgieriger Nimmersatt da. Auch er wünsche sich eine gewisse Wertschätzung, betont er, „die sollte von beiden Seiten gezollt werden“. Es sei allerdings mitnichten so, „dass jeder von uns nur ans Geld denkt“, äußert Gnabry, „da spielen im Arbeitsverhältnis noch andere Dinge eine Rolle, um sich wohlzufühlen“.

Bleibt er beim FC Bayern oder geht Serge Gnabry? © Löb Daniel/dpa

Adeyemi über FC Bayern: „Halt der falsche Verein“

Während Gnabrys Zukunft weiter offen ist, ist die von Karim Adeyemi längst geklärt. Der Stürmer, aktuell noch bei Red Bull Salzburg unter Vertrag, läuft in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auf. Wie man sich geschickt gegen die Bayern, den Widersacher des BVB, positioniert, hat er aber schon drauf. Wie er denn Sadio Mané finde und was er davon halte, dass dieser Weltstar des FC Liverpool wohl in die Bundesliga kommen wird?

Mané findet er interessant, weil der auch mal in Salzburg gespielt hat, 2014 bis 16, weit vor seiner Zeit, und „gezeigt hat, wie man sich über die Jahre entwickeln kann. Jetzt ist er einer der besten Außenspieler, die es gibt, er wird die Liga attraktiver machen.“ Aber da ist noch der Nachsatz, Adeyemi unterlegt ihn mit seinem jugendlichen Zahnpasta-Lächeln: „Halt der falsche Verein.“ Der FC Bayern.

Serge Gnabry muss sich entscheiden: Beim FC Bayern bleiben oder gehen

Für den wäre Karim Adeyemi ja selbst eine Option gewesen, zunächst nahmen die Münchner die Gespräche mit seinem Management auf. Und es hätte vieles für einen Wechsel zu den Bayern gesprochen: Er ist in München geboren, die Eltern leben in Unterhaching, als Bub war er schon beim FC Bayern, Adeyemi, einer aus der Region, hätte das Zeug zum Publikumsliebling in der Allianz Arena gehabt. Doch seine Wahl fiel auf Borussia Dortmund. Auch Serge Gnabry muss sich bald entscheiden: beim FC Bayern bleiben oder gehen.