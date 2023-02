PSG-Star Ramos mit arrogantem Ausraster nach Pleite: Schubser gegen Fotografen im Video

Robuster PSG-Abwehrstar: Sergio Ramos, hier nach der Niederlage gegen den FC Bayern. © IMAGO/Federico Pestellini

Bei Paris Saint-Germain sitzt der Frust nach der Niederlage gegen den FC Bayern sichtlich tief. PSG-Abwehrchef Sergio Ramos nimmt sich einen Fotografen vor.

München/Paris - Sergio Ramos hatte nach dem 0:1 (0:0) von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern eine unmissverständliche Botschaft an seine mehr als 56 Millionen Follower bei Instagram.

FC Bayern: Münchner gewinnen im Champions-League-Achtelfinale in Paris

„Es endet noch nicht hier ... wir kämpfen weiter und werden im Rückspiel alles geben“, schrieb der 36-jährige Spanier bei Social Media zu einem Posting. Dieses zeigt ihn beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in regelrecht martialischer Pose, seine Rückansicht mit breitem Kreuz und den wuchtigen Tattoos im Nacken.

Vor ihm ist offensichtlich die Tribüne der organisierten Fans mit viel und vor allem greller Pyrotechnik zu sehen. Weltmeister und Europameister Ramos galt schon bei Real Madrid als Aggressive Leader, als der, der - wenn nötig - dazwischen und stets vorangeht. Er unterstrich es mit den in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. Februar) geposteten Fotos ein weiteres Mal.

Doch: Auch das war noch nicht alles. Denn: Ramos leistete sich unmittelbar nach dem Spiel offenbar einen Aussetzer, konkret, eine recht unsportliche Aktion gegenüber einem Fotografen.

Sergio Ramos von PSG: Unsportliche Aktion nach Niederlage gegen den FC Bayern

Dies belegen Videos bei Twitter, die die Mannschaft von Paris Saint-Germain nach der Partie vor der eigenen Kurve zeigen. Die Spieler sind dabei umsäumt von reihenweise Fotografen, die die besten Bilder machen wollen.

Und dafür offensichtlich den Superstars um Ramos, Lionel Messi und Kylian Mbappé sehr nahe kommen. Was Ramos wiederum offenbar so gar nicht passt.

Nach Pleite gegen FC Bayern: PSG-Star Sergio Ramos greift sich Fotografen

Denn: Die Videos dokumentieren, wie der spanische Innenverteidiger zuerst mit einem Fotografen zusammenrempelt. Beide stehen mit dem Rücken zueinander. Der erste Fotograf, gut erkennbar durch seine Glatze, entschuldigt sich sofort beim als temperamentvoll bekannten Iberer.

Dieser kann sein Temperament dann aber nicht mehr zügeln, als ein anderer Fotograf vor ihm stehend mit ihm zusammenstößt. Laut der Bildsequenz ist es wohl keine Absicht.

Ramos schubst den Mann daraufhin mit beiden Armen weg und blafft ihn offenbar an. Ein mutmaßlicher Mitarbeiter von PSG geht prompt dazwischen und hebt in Richtung des Medienmitarbeiters entschuldigend die Hand. Ramos dagegen ruft den Fotografen mit aggressiver Körpersprache noch ein paar Wörter hinterher. Was der Spanier sagt, ist nicht bekannt.

Sergio Ramos: Kritik bei Twitter an Paris-Superstar

Bei Twitter wurde der Pariser Fußballer für diese Aktion von den Nutzern teils getadelt, wenn auch mancher Verständnis für den Frust des bulligen Spaniers zeigte. „Das ist sehr falsch“, schrieb ein User etwa. Unter den Reaktionen war zudem die Bemerkung: „So arrogant.“

Ramos‘ Verhalten dürfte indes als Beweis dienen: Die Pleite gegen den FC Bayern, herbeigeführt durch das Siegtor von Kingsley Coman (53. Minute), dürfte die PSG-Weltauswahl ganz schön angestachelt haben. (pm)