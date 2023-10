Wechsel zum FC Bayern? Wirtz äußert sich zu Transfergerüchten

Von: Sascha Mehr

Florian Wirtz wird immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Jetzt äußert sich der DFB-Spieler zu den Transfergerüchten.

Leverkusen – Florian Wirtz befindet sich bereits früh in der Saison in Bestform. Von seinem Kreuzbandriss, den er sich im März 2022 zugezogen hatte, ist nichts mehr bemerkbar. Mit Bayer Leverkusen fegt der 20-Jährige durch die Bundesliga und ist nach sieben Spieltagen noch ohne Niederlage. Die „Werkself“ steht an der Tabellenspitze und wird von vielen Experten zum Kreis der Meisterschaftsanwärter gezählt.

Florian Wirtz Geboren: 3. Mai 2003 (Alter 20 Jahre), Pulheim Verein: Bayer Leverkusen Position: Offensives Mittelfeld

FC Bayern: Wirtz mit Klartext zu Wechselgerüchten

Die Saison ist aber noch lang und Bayer Leverkusen denkt von Spiel zu Spiel, wie die Verantwortlichen um Cheftrainer Xabi Alonso immer wieder betonen. Die gezeigten Leistungen geben aber Anlass dafür, dass die Rheinländer eine großartige Saison spielen können. Ein Grund dafür ist eben jener Florian Wirtz, einer der Eckpfeiler der Bayer-Offensive.

Seit längerer Zeit halten sich Wechselgerüchte um den 20-Jährigen. Vor allem mit dem FC Bayern München wird Wirtz regelmäßig in Verbindung gebracht. Der Offensivspieler äußerte sich nun in der Bild am Sonntag zu einem möglichen Abgang von Bayer Leverkusen: „Wir spielen bislang eine sehr gute Saison mit Leverkusen, es macht Spaß im Verein. Deswegen bin ich mit meinen Gedanken nur in Leverkusen. Ich habe noch ziemlich lange Vertrag. Deswegen brauche ich mir aktuell über meine Zukunft keine Gedanken zu machen.“

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. © IMAGO/Laci Perenyi

In der deutschen Nationalmannschaft lief Wirtz beim Nagelsmann-Debüt gegen die USA neben dem anderen deutschen Offensiv-Juwel Jamal Musiala auf. Eine Aufstellung, die Zukunft hat? Nach Meinung des Leverkuseners schon.

FC Bayern: Wirtz will zunächst in Leverkusen bleiben

„Wir könnten im Zentrum sicher gut zusammenspielen, da würde der Trainer schon eine Formation finden. Wir spielen, wo wir gebraucht werden. Dann kommt es darauf an, dass wir uns gut in den Räumen bewegen, gut anspielbar sind. Es ist doch klar, dass jeder von uns immer spielen will – aber das entscheidet natürlich Julian Nagelsmann. Ich persönlich würde Jamal und mich aufstellen“, so Wirtz vor dem Duell mit den US-Amerikanern.

Wirtz wechselte 2017 aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen und etablierte sich in kürzester Zeit in der Bundesliga-Stammelf. Der 20-Jährige ist neben Musiala die Hoffnung des deutschen Fußballs. (smr)