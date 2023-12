Sind Sie noch sauer auf Ihr Team, Herr Tuchel? Bayern-PK vor Manchester-Spiel

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern reist zum Champions-League-Abschluss zu Manchester United. Die Pressekonferenz zum Spiel im Live-Ticker.

Update 17.44 Uhr: Die PK von Manchester United war im übrigen heute Mittag schon. Trainer ten Hag ist trotz der schlechten Ausgangslage seiner Truppe davon überzeugt, dass die Red Devils im Heimspiel gegen den FC Bayern das Achtelfinale doch noch erreichen kann. „Ich weiß, dass meine Mannschaft auf dem höchsten Niveau spielen kann. Wenn wir den richtigen Spirit haben, können wir jeden Gegner schlagen“, sagte der Niederländer im Old Trafford am Dienstag: „Wir sind positiv. Wir wissen, was wir zu tun haben: Wir müssen gewinnen, um in Europa zu bleiben“,

Update, 17.01 Uhr: Nicht nur der FC Bayern hat am Wochenende ordentlich die Hucke voll bekommen, auch United ging gegen den AFC Bournemouth zu Hause mit 0:3 baden. Daher werden die Red Devils auch nicht zwingend mit viel Selbstvertrauen antreten. Das Team von Trainer Erik ten Hag muss aber gegen die Münchner gewinnen und gleichzeitig auf ein Remis zwischen Kopenhagen und Galatasaray hoffen, um ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen.

Erstmeldung vom 11. Dezember, 16.30 Uhr: Manchester – Zwar geht es für den FC Bayern am Mittwochabend in der Champions League bei Manchester United sportlich um gar nichts mehr, da das Team von Trainer Thomas Tuchel bereits als Gruppensieger feststeht. Und doch haben die Münchner einiges zu verlieren.

Abschenken können die Bayern die Partie im Old Trafford schon aus Gründen der Fairness nicht, geht‘s für United, den FC Kopenhagen und Galatasaray um alles. Zudem müssen sich die Münchner nach dem Debakel am Wochenende rehabilitieren. Mit 1:5 ging man am Samstag bei Eintracht Frankfurt unter. Daher muss eine Antwort folgen.

Wie die aussehen wird, das dürfte Trainer Tuchel auf der Pressekonferenz am Montag ab 18.15 Uhr grob skizzieren. Neben dem Coach, der nach dem Spiel in Frankfurt sichtlich enttäuscht war, wird Jamal Musiala bei der PK sein. Der Mittelfeld-Star feierte am Samstag sein kurzes Comeback. Ist er nun bereit für mehr? Wir werden es erfahren. (smk)