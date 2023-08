Während Bayern-Stars schuften: FCB-Legenden feiern auf Paulaner-Fanfest

FC Bayern in Singapur

Der FC Bayern bereitet sich in Singapur auf die neue Saison vor. Dabei steht nicht nur das Sportliche im Vordergrund – auch am Marken-Image wird gearbeitet.

Singapur – Am Dienstagmittag absolvierten die Bayern-Stars im nicht mehr ganz so hoch temperierten Singapur eine öffentliche Trainingseinheit. Stieg das Thermometer in Tokio auf fast 40 Grad und war es noch meist sonnig sowie brütend heiß, so sah man am Montag und Dienstag im Stadtstaat immerhin etwas Wolken am Himmel, was vor allem Matthijs de Ligt freute.

Während Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Dienstag die Gegebenheiten als „schwül und heiß“ bezeichnete, stellte der Abwehr-Boss zufrieden fest: „Am Montag haben wir das erste Mal hier trainiert. In Japan war es sehr hart. Gestern war es bewölkt, das war angenehmer. Das macht einen großen Unterschied.“

FC Bayern in Singapur: Tuchel und seinem Team macht die Hitze zu schaffen

Während die Stars also auf dem Rasen an der Fitness für die anstehende Saison arbeiten, war ein Teil der Bayern-Reisegruppe mit anderen Dingen beschäftigt. Finanzvorstand Dr. Michael Diederich zapfte das Paulaner-Fass an, Vize-Präsident Prof. Dr. Dieter Mayer beschwor die internationale rote Fan-Gemeinschaft und die beiden Club-Legenden Giovane Elber und Claudio Pizarro duellierten sich beim Maßkrugstemmen mit den Anhängern aus Asien: Das Fanfest im Paulaner Bräuhaus Singapur fand großen Anklang.

Anhänger aus Singapur, Bangladesch, Indien und Thailand strömten in den exotischen Bier-Tempel, um Selfies und Autogramme von den beiden ehemaligen Bayern-Stürmern zu erhalten. „Wir waren im Jahr 2017 zum ersten Mal hier in Singapur. Jetzt sind wir wieder da und ich sehe mit meinen eigenen Augen, wie die Bayern-Familie gewachsen ist. Da geht mir mein brasilianisches Herz auf. Der Club ist etwas ganz Besonderes, das sieht man hier und heute wieder.“

FC Bayern kündigt auf Paulaner-Fanfest in Singapur an: „Wir kommen wieder“

Diese Entwicklung hat auch Vize-Vorstandschef Diederich zur Kenntnis genommen und kündigte an: „Ich verspreche euch: Wir kommen wieder! Es ist nicht das letzte Mal, dass wir nach Singapur gereist sind.“ Was dem Manager, der beim deutschen Rekord für die Fan-Belange zuständig ist, besonders freute: Dass auch Fans aus Deutschland vor Ort waren – und den internationalen Fans die Bayern-Fangesänge in Original-Tonlage beibrachten.

Vize-Präsident Mayer blickte bereits auf das Testspiel am Mittwoch gegen Liverpool voraus: „Helft uns dabei, dass sie Stadionplätze in Rot erstrahlen - aber im richtigen Rot. Pack ma‘s Singapur, pack ma‘s FC Bayern!“ (bon/smk)

