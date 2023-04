„Das ist ja wohl ein Skandal“: Kaufland-Kunde entdeckt FC-Bayern-Fail zu Ostern

Ein Kaufland-Kunde entdeckt einen „skandlösen“ Fauxpas. Der Supermarkt ist offenbar bei den Osterhasen des FC Bayern und Borussia Dortmund durcheinander geraten.

München/Göttingen – Der FC Bayern München und Borussia Dortmund kämpfen in der Bundesliga um die Deutsche Meisterschaft. Die beiden besten Fußballklubs Deutschlands konkurrieren auch außerhalb des Fußballplatzes um die Gunst der Fans. Zu Ostern kam es offenbar in einer Kaufland-Filiale zu einem kuriosen Missverständnis – in der Hauptrolle ein Schoki-Osterhase.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 in München Mitglieder: ca. 300.000 Präsident: Herbert Hainer Ausrüster: Adidas

Osterhase von FC Bayern und Borussia Dortmund verwechselt

Fans des FC Bayern können sich mit allen möglichen Extras zu ihrem Lieblingsklub ausstatten. Gab es früher nur Trikots und Schals zu erwerben, so bleiben heutzutage keine Wünche mehr offen.

Wasserrutschen, Pizza oder Gummibärchen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. An Ostern darf natürlich auch der Osterhase aus Schokolade nicht fehlen. Ein Kaufland-Kunde machte dabei jedoch eine unerwartete Entdeckung.

„Das ist ja wohl ein Skandal“, schreibt ein Kaufland-Kunde am 7. April auf Twitter zu einem Foto, auf dem Schoki-Osterhasen in BVB-Montur in einem Supermarkt-Regal zu sehen sind.

Der Skandal? Unter dem vollgefüllten Karton mit den schwarz-gelben Osterhasen ist ein Etikett mit der Aufschrift „FC Bayern Osterhase“ angebracht. Ein ärgerlicher FC-Bayern-Fail, schließlich sind die beiden rivalisierenden Fanlager der Bayern und Dortmunder nicht gut aufeinander zu sprechen.

BVB-Osterhasen reduziert – FCB-Osterhasen verschollen

Ist der BVB-Osterhase womöglich ein Ladenhüter? Der Osterhase wurde sogar um 15 Prozent reduziert und kostet 1,69 Euro. Offenbar wurde das Foto in einer Kaufland-Filiale in Göttingen aufgenommen, wie dem Tweet zu entnehmen ist. Wie es zu dieser falschen Etikettierung gekommen war, ist nicht überliefert. Auch die Frage nach dem Aufenthaltsort der Bayern-Osterhasen bleibt ungeklärt.

FC Bayern und BVB liefern sich engen Titelkampf

Der FC Bayern konnte unterdessen am Oster-Wochenende am Samstag mit 1:0 in Freiburg gewinnen und die Tabellenführung verteidigen. Der BVB, der vor einer Woche die Spitzenposition im Klassiker in München verloren hatte, konnte sich mit 2:1 gegen Verfolger Union Berlin durchsetzen. Am Dienstag bekommt es der FC Bayern in der Champions League mit Manchester City und Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland zu tun. (ck)