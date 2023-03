Ski-Fluch beim FC Bayern setzt sich fort: Wurde Nagelsmann ein privater Pistenausflug zum Verhängnis?

Von: Marius Epp

Ski-Trips scheinen beim FC Bayern verflucht zu sein. Manuel Neuer brach sich das Bein, nun wird Julian Nagelsmann quasi auf der Piste von seinem Rauswurf überrascht.

München – Die Fußball-Welt blickt seit Donnerstagabend gebannt auf die bayerische Landeshauptstadt. Genauer gesagt in den Münchner Stadtteil Untergiesing-Harlaching. Denn an der Säbener Straße gab es einen großen Knall: Julian Nagelsmann wird von seinen Aufgaben als Trainer des FC Bayern entbunden.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Amtsantritt beim FC Bayern: 2021 Titel: Deutsche Meisterschaft 2022 Durchschnittliche Amtszeit als Trainer: 2,25 Jahre

Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Tuchel soll schon am Montag Training leiten

Die Meldung des bevorstehenden Nagelsmann-Rauswurfs schlug ein wie eine Bombe – weil niemand damit gerechnet hatte. Der Zeitpunkt mitten in der wichtigsten Saisonphase überrascht. Die wahrscheinlichste Erklärung: Die Bayern-Bosse wollten Thomas Tuchel unbedingt und sahen sich unter Zeitdruck, da er auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird.

Der ehemalige Chelsea-Coach soll schon am Montag das Training beim Rekordmeister leiten. Nagelsmann wurde von seinem Aus wie auch seine Spieler völlig überrumpelt. Der 35-Jährige wurde am Mittwoch mit seiner Freundin Lena Wurzenberger beim Skifahren in Tirol gesichtet, Sport1 veröffentlichte Fotos. Auch am Donnerstag soll er sich noch in den Bergen aufgehalten haben, wie Sky berichtet.

Die Skipiste scheint für den FC Bayern verflucht zu sein. © Imago/Team2/Kristen/Instagram/manuelneuer/Montage

FC Bayern „überrascht“ von Nagelsmanns Ski-Ausflug

Über die Gründe für die Nagelsmann-Freistellung kann zunächst nur spekuliert werden. Sicherlich spielte der Verlust der Tabellenführung in der Bundesliga eine Rolle. Sky-Reporter Florian Plettenberg will zudem erfahren haben, dass der Ski-Trip des Trainers intern nicht gut ankam – sowohl bei den Spielern, als auch bei der Vereinsführung.

Man sei beim FC Bayern „überrascht“ gewesen, dass Nagelsmann in den Skiurlaub fahre, während sein Team an der Säbener Straße arbeite. Das soll als „falsches Signal“ aufgefasst worden sein. Momentan befindet sich der Großteil der Bayern-Spieler auf Länderspielreise, einige Profis wie Eric Maxim Choupo-Moting trainieren aber regulär.

Ski-Fluch beim FC Bayern? Erst trifft es Neuer, dann Nagelsmann

Geht beim FC Bayern also der Ski-Fluch um? Im Dezember wollte Manuel Neuer auf der Piste abschalten und brach sich das Bein. Julian Nagelsmann wollte in der Länderspielpause vor dem BVB-Knaller im Schnee die Akkus aufladen und ist nun seinen Job los. Ob sich ein Bayern-Star so schnell wieder ins Gebirge wagt, bleibt abzuwarten. (epp)