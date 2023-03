Coman-Verlobte zeigt FC-Bayern-Star mit Skiern – Fans sorgen sich sofort

Skifahren und Fußball – spätestens seit Manuel Neuers Verletzung ist diese Kombination mit Vorsicht zu genießen. Nun zeigte sich Kingsley Coman mit Skiern – doch seine Verlobte gab Entwarnung.

München – Am 9. Dezember 2022 lief zwar noch die WM in Katar, dennoch war es ein Schicksalstag für den FC Bayern. An jenem Freitag zog sich Kapitän und Stammtorwart Manuel Neuer beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zu, was für viel Wirbel beim Rekordmeister sorgte. Seitdem ist das Thema Wintersport bei Profifußballern präsenter denn je, die Bayern-Fans sahen bereits beunruhigt auf Matthijs de Ligt, als sich dieser kürzlich im Skigebiet ablichten ließ. Nun war es Kingsley Coman, der mit Skibrettern posierte. Seine Verlobte gab immerhin schnell Entwarnung.

Kingsley Coman Geboren: 13. Juni 1996 in Paris (Frankreich) Position: Linksaußen Beim FC Bayern seit: 30. August 2015 Länderspiele: 46 für Frankreich (5 Tore)

Kingsley Coman: Verlobte zeigt FCB-Star mit Skiern – und weckt böse Erinnerungen

Mit seiner Verletzung löste Neuer eine Kette an Ereignissen aus. Da die Bayern nach längerer Suche Torhüter Yann Sommer für acht Millionen Euro vom Bundesligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach verpflichteten, mussten die Fohlen mit Jonas Omlin ebenfalls einen Ersatzmann holen. Wann genau der 36-jährige Neuer überhaupt wieder zur Verfügung steht, das weiß niemand so genau. Diese Saison wird der Stammkeeper allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Einsatz mehr verbuchen können.

Seit der vermeidbaren Neuer-Verletzung schauen die Fans und Verantwortlichen des FC Bayern wohl noch genauer auf die Freizeitaktivitäten ihrer Stars. Dem ein oder anderen war deshalb wohl beim Blick auf das Instagram-Profil von Kingsley Comans Verlobter Sabrina Duvad das Herz in die Hose gerutscht. Diese hatte am Montag mehrere Storys hochgeladen, eine davon zeigte den Flügelflitzern mit Skiern.

FC-Bayern-Star Kingsley Coman ließ sich mit Skiern ablichten, allerdings ohne selbst den Abhang herunterzufahren. © Screenshot Instagram (@sabrajna)

Kingsley Coman: Verlobte geht ohne ihren „gutaussehenden Assistenten“ Skifahren

Doch der 26-jährige Vize-Weltmeister schnallte sich die Ski nicht etwa an die Schuhe, sondern posierte lediglich mit dem Equipment seiner Partnerin. Sabrina Duvad hatte ihren Storys nach zu urteilen viel Spaß auf der Piste, in einem Video vom Dienstag dankt sie ihrem „netten Lehrer mit der positiven Energie“. Ihren Verlobten Kingsley, der sich kürzlich einen neuen Instagram-Nutzernamen gab, nahm sie allerdings nicht mit auf den Hang.

Die Fans dürfen also durchatmen, der ohnehin schon verletzungsanfällige Offensivspieler widerstand dem Drang nach Bewegung. „Mein gutaussehender Assistent hat mich nicht begleitet, für alle, die fragen“, gab Sabrina in einer ihrer Storys Entwarnung. Die Eltern dreier Kinder machten sich aber auch ohne den Adrenalinrausch auf den Brettern entspannte Tage. Wie die Modeinfluencerin außerdem auf der Bilderplattform zeigte, genossen die beiden den Sauna-Bereich ihrer Unterkunft.

FC Bayern: Kingsley Coman wegen PSG-Rückspiel gegen Augsburg nur auf der Bank

Dem Bayern-Profi wird die kleine Pause nach den erfolgreichen Achtelfinal-Partien gegen seinen Jugendklub Paris Saint-Germain sicherlich gutgetan haben. Beim 5:3-Sieg gegen Augsburg am vergangenen Wochenende blieb er nach seiner intensiven Leistung gegen PSG das komplette Spiel auf der Bank, am kommenden Sonntag hofft er in Leverkusen wieder auf einen Startelfeinsatz.

Sabrina, die selbst ein Fußball-Fan zu sein scheint und oft in der Allianz Arena zu sehen ist, wünscht ihrem Verlobten fraglos so viele Einsätze wie möglich. Die 31-jährige, die in Stockholm geboren wurde, jubelte bei der WM für Frankreich sowie Marokko, wo ihre Wurzeln liegen. Die restliche Saison ist sie aber wohl Bayern-Fan. (ajr)