So endete FC Bayern München gegen FC Schalke 04

München - Der FC Bayern verpasst am 19. Spieltag gegen den FC Schalke 04 den nächsten Dreier. Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um die Partie in der Allianz Arena.

Update vom 4. Februar: Der FC Bayern muss im Heimspiel gegen Schalke 04 einen Rückschlag hinnehmen. Bei der Rückkehr von Leihgabe Holger Badstuber in die Allianz Arena trifft Robert Lewandowski (9.) für die Gastgeber, Naldo (13.) gleicht per Freistoß zum 1:1 (1:1) aus.

Der FC Bayern München steht nach 18 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga souverän auf Platz eins. Doch die Roten haben sich in den vergangenen Spielen schwer getan, auch wenn die Münchner ihre Spiele gewonnen wurden. Am Samstag ist nun der FC Schalke 04 zu Gast in der Allianz Arena. Die Königsblauen zittern aktuell schon um die internationalen Plätze und konnten zuletzt wenig überzeugen.

Bei den Bayern ist man derzeit nicht ganz zufrieden. Zwar führt man die Bundesliga-Tabelle weiterhin an und konnte auch das das letzte Auswärtsspiel in Bremen gewinnen. Doch mit der Art und Weise dürfte Trainer Carlo Ancelotti nicht ganz einverstanden sein.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bayern mit individueller Klasse

Gerade gegen den Tabellen-Fünfzehnten Werder Bremen hätte man sich wohl einen dominanteren Auftritt gewünscht. Stattdessen gab es zeitweise ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Bayern vor allem durch die individuelle Klasse ihrer Top-Spieler zu Chancen kamen. Franck Ribéry überzeugte auch durch seinen Führungstreffer und der zuletzt häufig in die Kritik geratene David Alaba schoss sich den Frust mit einem Traumtor von der Seele. Dennoch kamen die Bayern gegen Bremen in Bedrängnis. Max Kruse verkürzte kurz nach der Halbzeit und hatte wenig später auch den Ausgleich auf dem Fuß. Nach 90 Minuten konnten die Bayern zwar drei Punkte aus Bremen mitnehmen, doch allen scheint klar, dass noch Luft nach oben ist.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Zuletzt eine klare Angelegenheit

Am Samstag kommt mit dem FC Schalke 04 ein Gegner nach München, der die Bayern in der Vergangenheit schon öfter in Bedrängnis gebracht hat. Das ist allerdings schon einige Zeit her. Der letzte Sieg der Königsblauen gegen die Münchner war ein 0:1 im DFB-Pokal im März 2011. Seitdem gab es für die Schalker wenig schöne Erinnerungen, teils sogar hohe Kantersiege der Bayern. Und auch in der Bundesliga-Hinrunde der aktuellen Saison gewannen die Bayern auf Schalke mit 0:2.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Schalke mit dem Rücken zur Wand

Aktuell wirkt Schalke eher wie ein Aufbaugegner für die Bayern: Schalke steht mit nur 21 Punkten aus 18 Spielen auf Platz elf der Tabelle. Es droht die erste Saison ohne internationale Beteiligung der Königsblauen seit sieben Jahren. Die ausgerufene Aufholjagd wurde schnell wieder abgeblasen: Zuletzt verloren die Schalker zuhause gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1 und mussten sich von den eigenen Fans ein gellendes Pfeiffkonzert anhören. Doch der FC Bayern sollte dennoch vorsichtig sein. Einerseits hat man sich gerade gegen defensive Mannschaften in letzter Zeit schwer getan. Andererseits steht Schalke schon fast mit dem Rücken zur Wand und hat gegenüber den Fans einiges gut zu machen. Ein Sieg in München würde da sicherlich versöhnlich wirken.

Anstoß am Samstag ist um 15.30 Uhr. In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie das Spiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 wird wie gewohnt live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits um 14.00 Uhr beginnt auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung zum 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit Moderatorin Esther Sedlaczek und dem Fußball-Experten Armin Veh. Ab 15.15 Uhr sehen Sie auf diesem Sender die Bundesliga-Konferenz mit allen Spielen. Die Partie FC Bayern München gegen Schalke 04 wird hier von Tom Bayer moderiert.

Wenn Sie das Einzelspiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 sehen wollen, schalten Sie ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 bzw. Sky Sport Bundesliga 2 HD um. Hier verpassen Sie ab dem Anstoß um 15.30 Uhr keine Minute der Partie.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bundesliga heute im Live-Stream via SkyGo

Wenn Sie ein Sky-Abo besitzen, können Sie das Spiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 auch im Live-Stream via SkyGo sehen. Den Sky-Online-Streaming-Dienst können Sie über alle mobilen Endgeräte, wie Laptops, Tablets oder Smartphones empfangen. Auf dem Laptop können Sie SkyGo einfach mit ihrem normalen Browser aufrufen. Für Tablets und Smartphones bietet sich die kostenlose SkyGo-App an. Die App mit dem Live-Stream können Sie im iTunes-Store (Apple-Geräte) oder den Google-Play-Store (Android-Geräte) herunterladen.

Tipp der Redaktion: Wenn Sie die Partie FC Bayern München gegen FC Schalke 04 via Live-Stream verfolgen wollen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Da Live-Streams große Datenmengen verbrauchen, könnte ihr mobiles Datenvolumen ansonsten schnell aufgebraucht sein. Wer dann noch von unterwegs aus schnell im Netz surfen möchte, muss ein zusätzliches Datenkontingent kaufen.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bundesliga heute im Live-Stream ohne SkyGo

Wenn Sie kein Sky-Abo besitzen, die Partie FC Bayern München gegen FC Schalke 04 aber trotzdem live sehen möchten, bietet Ihnen das Internet sicher Alternativen. Schon nach kurzer Suche finden sie auf diversen Portalen passende Live-Streams. Dabei sollten Sie sich allerdings auf einige Nachteile einstellen: Die Bild- und Tonqualität ist zumeist deutlich schlechter, zudem müssen Sie oftmals auf einen deutschen Kommentator verzichten. Außerdem bewegen Sie sich mit der Nutzung solcher Streams in einer rechtlichen Grauzone. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, können Sie sich an unserer Liste mit kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bundesliga heute live im Webradio von Sport1

Wenn Sie unterwegs sind und das Spiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 dennoch nicht verpassen wollen, können Sie die Partie im Audio-Stream von Sport1.fm, der von Reporter Ralf Bosse, live mithören. Auch Sport1 bietet eine kostenlose App an, mit der Sie den Audio-Stream noch einfacher aufrufen können. Apple-Nutzer können die Sport1.fm-App im iTunes-Store herunterladen. Android-User finden die App im Google-Play-Store.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bundesliga heute im Live-Ticker

Falls Sie auch nicht die Möglichkeit haben, das Spiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 im Audio-Stream zu verfolgen, können Sie stattdessen auf unseren tz-Live-Ticker zurückzugreifen. Wie gewohnt berichten wir bereits vor Anstoß und versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen rund um das Spiel. Ab 15.30 Uhr informieren wir Sie immer aktuell über alle Geschehnisse auf dem Platz. Im Anschluss gibt es noch die Noten der Bayern-Spieler, die besten Bilder der Partie sowie einen ausführlichen Spielbericht.

Die Kollegen des Westfälischen Anzeigers werden ebenfalls im Live-Ticker vom Duell der Königsblauen mit dem FC Bayern berichten. Noch mehr Infos über den FC Schalke finden Sie auf unserem Partnerportal wa.de.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Die vergangenen zehn Begegnungen

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Bundesliga 2016/2017 9.9.2016 Schalke 04 - FC Bayern 0:2 Bundesliga 2015/2016 16.4.2016 FC Bayern - Schalke 04 3:0 Bundesliga 2015/2016 21.11.2015 Schalke 04 - FC Bayern 1:3 Bundesliga 2014/2015 3.2.2015 FC Bayern -Schalke 04 1:1 Bundesliga 2014/2015 30.8.2014 Schalke 04 - FC Bayern 1:1 Bundesliga 2013/2014 1.3.2014 FC Bayern -Schalke 04 5:1 Bundesliga 2013/2014 21.9.2013 Schalke 04 - FC Bayern 0:4 Bundesliga 2012/2013 9.2.2013 FC Bayern -Schalke 04 4:0 Bundesliga 2012/2013 22.9.2012 Schalke 04 - FC Bayern 0:2 Bundesliga 2011/2012 26.2.2012 FC Bayern - Schalke 04 2:0

Im Video: Vorschau auf das Duell Bayern gegen Schalke

rs/Video: snacktv