„So nicht richtig“: Goretzka entschuldigt sich für Medien-Kritik

Von: Christoph Wutz

Teilen

Leon Goretzka hatte nach dem Sieg der Bayern gegen die Hertha zu viel Kritik an den Spielern moniert. Jetzt entschuldigte er sich deswegen.

München – Trotz aller Erleichterung über den 2:0-Arbeitssieg gegen Hertha BSC am Sonntag und die rückeroberte Tabellenführung mit dem FC Bayern München hatte Leon Goretzka nach dem Spiel genug. Er machte seinem Ärger über die Berichterstattung über den Rekordmeister Luft. Der gebürtige Bochumer sprach davon, dass Spieler durch anhaltende Kritik medial „komplett kaputt gemacht“ würden. Jetzt stellte er seine Aussagen richtig – und plädierte für eine andere Form der Diskussion.

Leon Christoph Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter: 28 Jahre), Bochum Position: Zentraler Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2026 Marktwert: 65 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

„Schwarz-Weiß-Denke“: Bayern-Leader Goretzka moniert negative mediale Tendenz

Auf Instagram erklärte sich Goretzka mit etwas Abstand von den Geschehnissen auf dem Platz gegen die Hertha in einem langen Statement – und machte dabei einen sehr offenen und reflektierten Eindruck: „Bei aller berechtigter Kritik aufgrund unseres Ausscheidens in Pokal und Champions League gegen tolle Mannschaften geht mir die Schwarz-Weiß-Denke seit geraumer Zeit etwas gegen den Strich“, beklagte er eine negative Tendenz im Umgang mit den Bayern.

Auf die Leistung der Münchner in der Champions League ging er noch weiter ein: „Nach dem Weiterkommen gegen Paris waren wir plötzlich der beste Kader aller Zeiten, jetzt sind wir trotz Tabellenführung nur noch ein Schatten unserer selbst. Das geht nicht nur mir zu schnell“, sagte Goretzka und sprach damit sicherlich auch für einige seiner Teamkollegen. Bereits nach dem Erfolg über die Berliner, bei dem er selbst blass geblieben war, hatte der 28-jährige Bayern-Leader eine ungleiche Berichterstattung von Spieler zu Spieler moniert.

Leon Goretzka monierte nach dem Bayern-Spiel gegen die Hertha die mediale Berichterstattung über den Rekordmeister. Jetzt hat er seine Aussagen relativiert. © Imago / Sven Simon

Bayern-Star Goretzka entschuldigt sich: Aussagen „undifferenziert und so nicht richtig“

Für den 50-maligen deutschen Nationalspieler „liegt die Wahrheit nicht nur auf dem Platz, sondern manchmal auch in der Mitte. Und oft sorgen Kleinigkeiten dafür, dass man aus dem Tritt gerät.“ Goretzka befürwortet sogar klar einen Diskurs – unter einer Bedingung: „Lasst uns Themen gerne kritisch diskutieren. Lasst uns gerne schimpfen. Aber lasst uns alle vielleicht auch etwas weniger übertreiben. Im Positiven wie im Negativen“, sprach er sich für eine gemäßigtere Berichterstattung aus.

Allerdings schloss Goretzka, der im Bayern-Mittelfeld bald Konkurrenz von Spielern des FC Chelsea bekommen könnte, damit nicht nur die mediale Seite ein: „Das gilt auch für uns Spieler. Emotion und Wut nach dem Spiel packen auch mich.“ Folgerichtig ging er nochmals auf seine Aussagen nach dem Spiel gegen die Hertha ein, die „in der Form undifferenziert und so nicht richtig“ gewesen seien.

François, Jiro und Oswald: Das sind die zweiten Vornamen der FCB-Stars Fotostrecke ansehen

Goretzka: Bayern-Spieler „tun alles“ für elfte Meisterschaft in Folge

Goretzka ist also keineswegs auf mehr Unruhe aus – und fordert mildere Töne und mehr Miteinander rund um den Rekordmeister, ist er sich doch der aktuellen Situation bewusst. Auch wenn die Münchner jetzt wieder Tabellenführer sind, lauert Borussia Dortmund weiterhin nur einen Punkt dahinter.

Trotz aller Kritik zuletzt mangelt es Goretzka nicht an Durchhaltevermögen und Stressresistenz: „Wir als Spieler tun alles dafür, um mit dem FC Bayern und unseren Fans zum elften Male in Folge Deutscher Meister zu werden. Als Spieler werde ich mich für diesen Erfolg immer in den Dienst der Mannschaft und des Trainers stellen. Danke für Euren großartigen Support!“, richtete der Nationalspieler abschließend den Fokus auf die Fans und den Saisonendspurt.

Goretzka selbst fehlt im nächsten Spiel der Bayern in Bremen am Samstag. Er hatte gegen die „Alte Dame“ seine fünfte Gelbe Karte gesehen und muss daher pausieren – ebenso wie wohl Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, der weiterhin an Kniebeschwerden laboriert. (wuc)