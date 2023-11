So soll Maric für neue Impulse am FCB-Campus sorgen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Der Campus des FC Bayern. © Matthias Balk/dpa

Rene Maric soll als neuer Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee den Bayern Campus voranbringen. Die tz erklärt, was der Plan dahinter ist.

München - Der neue „Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee“ des FC Bayern zog als Autor beim Taktik-Blog spielverlagerung.de vor nicht all zu langer Zeit das erste Mal die Aufmerksamkeit der Fußball-Branche auf sich. Jahre lang analysierte Rene Maric (31) Spiele bis ins kleinste Detail und veröffentlichte die Beiträge auf besagter Plattform.

Nach einigen Artikeln über die Salzburger U18 kam er mit deren Trainer Marco Rose (47) in Kontakt. Der heutige Chefcoach von RB Leipzig war so von den Fähigkeiten des Taktik-Nerds angetan, dass er ihn im Sommer 2016 als Co-Trainer engagierte. Als Rose ein Jahr später die Profi-Mannschaft von RB Salzburg übernahm, rückte auch Maric auf. Es folgten gemeinsame Stationen in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Dortmund. Zwischenzeitliche arbeitete Maric als Assistent von Jesse Marsch (50) bei Leeds United.

Nun soll er am Bayern-Campus für neue Impulse sorgen und dabei helfen, die Spiel-Philosophie im Nachwuchsbereich des deutschen Rekordmeisters noch klarer zu implementieren. Diese wurde bereits vor Jahren definiert und sieht vor, dass die Münchner Jugend-Mannschaften in einer 4-3-3-Grundordnung auflaufen. Die Positionsprofile sehen unter anderem eine klassische Pärchen-Bildung auf dem Flügel (Außenverteidiger und Außenstürmer) und den Einsatz eines klassischen Mittelstürmers vor. Ob die Trainer mit einem oder zwei Sechsern agieren, bleibt ihnen dabei selbst überlassen.

Maric soll Spielphilosophie beim FC Bayern umsetzen lassen

Unabhängig von der taktischen Ausrichtung soll der Bayern-Nachwuchs das Spiel kontrollieren, Dominanz bei Ballbesitz ausstrahlen und das Leder bei Ballverlusten im Verbund zügig zurückerobern. Und hier kommt der neue Mann ins Spiel: Maric soll in seiner neu geschaffenen Position mit internen Schulungen, Analysen und Feedback-Gesprächen dafür sorgen, dass eben jene Philosophie über die Trainer in die jeweiligen Mannschaften getragen wird.

Die Idee, diesen Posten mit dem gebürtigen Salzburger zu besetzen, stammt von Sportdirektor Christoph Freund (46) - und stößt sowohl an der Säbener Straße als auch am Campus auf große Zustimmung bei den jeweiligen Verantwortlichen. Tenor: Die Schaffung und Besetzung einer solchen Schnittstelle zwischen Spieler- und Trainer-Entwicklung im Nachwuchsbereich sei längst überfällig gewesen.

Allerdings halten sich in der Branche bereits jetzt Gerüchte, dass Maric früher oder später selbst einmal einen Cheftrainer-Posten anstrebt. Nach tz-Informationen soll Maric einen österreichischen Erstliga-Club dafür als geeigneten Start ansehen. Bei Rapid Wien war er zuletzt sogar schon Thema sein. Eine Station beim FC Bayern steht einem Cheftrainer-Lebenslauf da freilich gut zu Gesicht. Manuel Bonke, Philipp Kessler