Neuer befürwortete Sommer-Transfer: So denkt der Bayern-Kapitän wirklich über den Neuzugang

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Manuel Neuer, hier mit Freundin Anika bei einem Handballspiel, fehlt dem FC Bayern aktuell verletzt. © Imago

Yann Sommer vertritt Manuel Neuer im Tor des FC Bayern München. Der Kapitän setzte sich dafür ein, dass der Schweizer zum Rekordmeister wechselt.

München - Ist Bayerns neuer Schlussmann Yann Sommer jetzt die große Konkurrenz für Manuel Neuer? Es sieht nicht so aus. FCB-Boss Kahn ließ jedenfalls verlauten, dass Neuer die Entscheidung für den Sommer-Transfer wohl von Beginn an mitgetragen hat. Böse Zungen könnten behaupten, Manuel Neuer (36) plant nach seinem offenen Unterschenkelbruch bereits die Fußball-Rente.

Wie die WamS berichtet, ist Neuer vergangenes Jahr über seine Investment-Firma MN Business GmbH mit 120.000 Euro bei der Deutsche Reinigungswerke AG eingestiegen und ist mittlerweile zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden aufgestiegen. Damit zählt er zu den größten Aktionären des Unternehmens, das sich auf die Entwicklung von Reinigungsmittel mit pflanzlichen Inhaltsstoffen spezialisiert hat.

FC Bayern: Neuer investiert schon seit längerer Zeit in Start-Ups

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Neuer schon seit längerer Zeit in Start-ups investiert. Unter anderem besitzt Neuer Anteile am Fitness-Unternehmen VAHA, das intelligente Spiegel baut, und an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die Hautpflegeprodukte vertreibt. Dort sitzt der Fußballer ebenfalls im Aufsichtsrat.

Seine unternehmerischen Tätigkeiten haben also nichts mit dem neuen Konkurrenten in Person von Yann Sommer (34) zu tun, der mit einem Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2025 ausgestattet wurde und Neuer deswegen früher als geplant in die Torwart-Rente schicken könnte.

Im Gegenteil: Laut Bayern-CEO Oliver Kahn beweist Neuer auch beim FC Bayern absolute Manager-Qualitäten. „Er ist ein Mensch, der sich sehr gut in andere hineinversetzen kann, auch in die Klubverantwortlichen, die solche Entscheidungen fällen müssen“, sagte Kahn am Rande des Spiels gegen Frankfurt bei Sky und verriet, dass der Kapitän den Wechsel des Schweizers von Gladbach nach München befürwortet hatte: „Ich war schon erstaunt, wie reflektiert er die ganze Situation wahrgenommen hat. Das zeigt einfach, was er für ein großartiger Charakter ist.“

„Wenn Manuel seine Leistungen wieder bringt, gehört er immer noch zu den besten Torhütern der Welt“

Für den ehemaligen Weltklasse-Torhüter steht fest: „Wenn Manuel seine Leistungen wieder bringt, dann gehört er immer noch zu den besten Torhütern der Welt.“ Der Titan erinnerte daran, welch großen Anteil Neuer am Erfolg des deutschen Rekordmeisters im vergangenen Jahrzehnt hatte.

Doch die Gegenwart gehört Sommer - und der stand beim dritten Remis in Folge gleich mal im Fokus, als er dem späteren Frankfurter Torschützen Kolo Muani ungestüm außerhalb des Strafraums den Ball abgrätschte und dafür Gelb sah. „Es war aus meiner Sicht eine gute Grätsche, aber der Schiedsrichter hat das anders gesehen. Letztlich war’s gut, ansonsten wäre er noch aufs leere Tor gelaufen“, scherzte Sommer über die Aktion.

Dass die Erwartungshaltung in München enorm ist, hat er freilich schon gemerkt: „Der Druck in München ist groß, was ja auch gut ist. Wir müssen uns voll auf die Aufgaben konzentrieren - und mit viel Selbstvertrauen dort reingehen.“

Der Rauswurf von Toni Tapalovic (42) ließ Sommer eher kalt: „Ich hatte mit Tapa nur zwei Einheiten.“ Und hat er nun Einfluss auf die Nachfolger-Suche? Sommer: „Wir hatten keine Zeit, Gespräche zu führen. Der Klub wird eine Entscheidung treffen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“ Diese Entscheidung wird auch Neuer gespannt verfolgen. (Manuel Bonke, Hanna Raif)