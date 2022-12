Ulreicht nicht: FC Bayern hat sich für Transfer entschieden – Top-Kandidat wohl nicht abgeneigt

Nübel bleibt Wunschlösung

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Boris Manz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern will sich zwischen den Pfosten verstärken. Sven Ulreich wird die Rolle als Stammtorwart nicht zugetraut. Yann Sommer gilt als Kandidat.

München – Nach der Verletzung von Manuel Neuer ist nun wohl klar: Der FC Bayern München wird sich im Tor noch einmal verstärken. Nur mit Sven Ulreich wollen die FCB-Verantwortlichen nicht in die Rückrunde gehen. Während Alexander Nübel nach wie vor die bevorzugte Lösung zu sein scheint, rückt jetzt mit Yann Sommer auch ein Bundesliga-Torwart in den Fokus des Rekordmeisters.

Yann Sommer 1,83 m Torwart Stationen: FC Basel (-2007), FC Vaduz (-2009), Grasshoppers (-2010), FC Basel (-2014), Borussia Mönchengladbach (-heute) Marktwert: 5 Millionen Euro

In der Vergangenheit hatten Kahn und Co. Manuel Neuer immer wieder den Rücken gestärkt und ihm auch für die Zukunft ihr Vertrauen ausgesprochen. Nachdem sich der Münchner Kapitän den Unterschenkel bei einer Ski-Tour gebrochen hat, galt zunächst Sven Ulreich als Nachfolger. Zuletzt sprach sich auch Sepp Maier für den 34-Jährigen aus. Nach Sport-1-Informationen trauen die Bayern-Bosse dem Ersatz-Keeper die Rolle als Stammkraft aber nicht zu. Der Verein wird demnach noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen.

+ Bleibt wohl die Nummer 2: Die Verantwortlichen beim FC Bayern trauen Sven Ulreich wohl nicht die Position als Stammtorhüter zu. © IMAGO / Mladen Lackovic

FC Bayern: Salihamidzic und Co. mit Nübels Entwicklung zufrieden

Die bevorzugte Lösung zwischen den Pfosten soll nach wie vor Alexander Nübel sein. Die FCB-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic sind offenbar sehr zufrieden mit der Entwicklung des 26-Jährigen.

Seit 2021 ist Nübel an die AS Monaco ausgeliehen, die den Torwart nur ungern abgeben würden, da man sich im Fürstentum dann selbst wieder im Tor verstärken müsste. Da es im Leihvertrag keine Rückhol-Klausel gibt, sitzen die Monegassen am längeren Hebel.

FC Bayern: Torwart-Frage soll am 6. Januar geklärt sein

In München will man aber nicht zu lange auf eine Antwort aus dem Fürstentum warten. Am liebsten wäre es den Verantwortlichen, dass Nübel bereits zum 6. Januar an die Säbener Straße zurückkehrt. Dann könnte der Torwart mit ins Trainingslager nach Katar reisen. Da sich der AS Monaco aber offenbar noch nicht entschieden hat, beschäftigen sich die Münchner nun ernsthaft mit anderen Kandidaten.

FC Bayern: Yann Sommer könnte der Neuer-Ersatz werden

Ganz oben auf der Liste von Hasan Salihamidzic steht Sport1 und Sky-Informationen zufolge Yann Sommer. Der Schweizer Nationaltorhüter stehe einem Bayern-Wechsel im Herbst seiner Karriere offen gegenüber. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft diesen Sommer aus. Wenn Borussia Mönchengladbach für Sommer noch eine Ablöse erzielen will, müsste man ihn im Winter verkaufen. Bei der kurzen Vertragslaufzeit wäre für den Bundesliga-Keeper demnach auch keine große Ablöse fällig.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Mladen Lackovic