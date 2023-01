Ulreich, Nübel, Sommer? Der aktuelle Stand beim Torwart-Theater des FC Bayern

Von: Philipp Kessler

Sven Ulreich im Training in Doha: So lange kein neuer Keeper da ist, ist er die Nummer eins in München. © MIS

Nicht nur gute Pokerspieler wissen, was ein guter Bluff ist. Die Gladbacher Absage an einen Wechsel von Keeper Sommer nach München fühlt sich so an. Doch wer hat am Ende das bessere Blatt?

München - Nächster Akt in Bayerns Torwart-Theater. Die Münchner Verantwortlichen suchen Ersatz für Kapitän Manuel Neuer (36/Unterschenkelbruch). Leihspieler Alexander Nübel (26) ziert sich. Auch der Wechsel von Gladbach-Keeper Yann Sommer (34) droht zu platzen.

FC Bayern: Borussia-Sportdirektor Virkus teilt mit, „werden Sommer nicht abgeben“

„Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, stellte Borussia-Sportdirektor Roland Virkus (56) am Samstag im Gespräch mit der Rheinischen Post klar.

Ist der Wechsel damit für die Bayern vom Tisch? „Generell ist es auch der Job von ihm, seine Spieler zu schützen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann (35) gestern angesprochen auf die Virkus-Sätze. „Am Ende werden wir sehen, was passiert. Ich bin relativ entspannt, aber ich habe auch nicht die Schlagzeile gelesen und bin in Ohnmacht gefallen. Das ist relativ normal. Wenn er gesagt hätte, die Tür steht offen, hätte sein Vorstand wahrscheinlich auch zu ihm gesagt: ‚Ist alles okay mit dir oder zahlst du die Kohle?‘ Es gehört in dem Bereich zum Job dazu, dass man ein Pokerface hat.“

Yann Sommer will unbedingt zum FC Bayern

Nach tz-Informationen hängt der Transfer davon ab, ob Gladbach Ersatz für Sommer findet. Die Borussia hat Jonas Omlin (28/Vertrag bis 2024) von Montpellier auf dem Zettel. Der Schweizer kostet rund zehn Millionen Euro Ablöse. Für Sommer, dessen Vertrag ausläuft, sind rund fünf Millionen Euro im Gespräch. Diese Differenz gilt es zu verringern. Im Gespräch ist ein Vertrag bis 2025. Fakt ist: Sommer will unbedingt zum FC Bayern und hat seinen Wunsch bereits bei den Gladbachern hinterlegt. Auch Nübel haben die Bayern noch auf dem Schirm. Eine Rückholaktion gestaltet sich aber schwierig.

Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich am Sonntag zum Torwart-Thema. © Peter Kneffel/dpa

Einerseits hat der Ex-Schalker kein Verhältnis zu Torwart-Trainer Toni Tapalovic (42). Andererseits will Monaco-Vorstand Paul Mitchell (41) Nübel nicht abgeben, ohne adäquaten Ersatz zu haben. Die Verhandlungen stocken. Auch bei Bono (31/Vertrag bis 2025) vom FC Sevilla herrscht Stillstand.

Nagelsmann: „Manu kommt hoffentlich so früh wie möglich zurück und ist wieder gesund“

Bayerns Wunschlösung ist Sommer. Aber würde Nagelsmann für den Fall der Fälle auch Ersatztorwart Sven Ulreich (34) die Position als Nummer eins in den wichtigen Spielen zutrauen? „Generell traue ich ihm das zu“, so der Coach. „Es ist eine sehr komplizierte Situation. Manu kommt hoffentlich so früh wie möglich zurück und ist wieder gesund.“

Einen Stammtorhüter zu ersetzen, sei nicht einfach. Ulreich habe in der Hinrunde aber schon einige gute Spiele gemacht, so Nagelsmann. „Wir hatten in der Phase einen sehr guten Punkteschnitt. Auch fußballerisch hat er sehr gute Leistungen gezeigt. Er hatte einen kleinen Fehler drin, aber das war nicht so dramatisch“, meinte der Coach. Im Trainingslager in Katar hinterlässt Ulreich bislang einen starken Eindruck. „Wir sind auch mit ihm in einem sehr offenen Austausch. Ulle ist da sehr entspannt, er geht seinen Weg. Und er kennt ja seine Position. Die war in den letzten Jahren bei Bayern immer so. Die ist aktuell ein bisschen different. Derzeit ist er die Nummer eins. Wenn wir keinen Spieler mehr holen, dann sowieso“, erklärte Nagelsmann und fügte hinzu: „Abwarten, was passiert und ob noch was passiert…“ Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) arbeitet jedenfalls auf Hochtouren an einem Torwart-Transfer. Bis zum Liga-Spiel am 20. Januar in Leipzig sollte eine Lösung gefunden sein. (Philipp Kessler)