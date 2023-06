FC Bayern hat lieber einen Torhüter „zu viel als einen zu wenig“

Von: Christian Németh

Neuer, Sommer, Nübel – der FC Bayern verfügt über eine komplexe Torwart-Situation. FCB-Präsident Hainer äußert sich hierzu in einer TV-Sendung.

München - Aktuell arbeitet Manuel Neuer fleißig an seinem Comeback beim FC Bayern. Im vergangenen Dezember hatte sich der Keeper bei einem Skiunfall das Bein gebrochen, fiel seither aus. Nun steht der 37-Jährige wieder auf dem Platz, kann sogar am Torhütertraining der Münchener teilnehmen und hat die anstehende Saisonvorbereitung offenbar voll im Blick. Was aber passiert dann mit Yann Sommer? Und wie steht es um den nach Monaco verliehenen Alexander Nübel?

Herbert Hainer äußert sich zur Torwartsituation beim FC Bayern

Zu diesen Fragen äußert sich Bayern-Präsident Herbert Hainer in der BILD-Sendung „Die Lage der Liga“. Zunächst einmal hält Hainer mit Blick auf den Genesungsprozess von DFB-Keeper Neuer fest, dass der FC Bayern ihm dabei helfe, „dass er so zurückkehrt, wie wir ihn alle kennen – als einen der weltbesten oder als der weltbeste Torhüter.“

Das Wort Stammplatz nimmt Hainer hierbei nicht in den Mund, doch die Hoffnungen, die der Präsident in den fünffachen FIFA-Welttorhüter setzt, sind augenscheinlich groß. Direkt daran anknüpfend stellt sich freilich die Frage bezüglich der Zukunft von Yann Sommer, den die Münchener im Winter kurzfristig von Borussia Mönchengladbach verpflichtet hatten. Hier schienen die Zeichen zuletzt eher auf Abschied zu stehen, Hainer konstatiert aber, dass man sich erstmal anschauen müsse, was Sommer selbst möchte. Dieser würde sich bei den Bayern „sehr, sehr wohlfühlen“, sagt der FCB-Funktionär, der den Keeper sehr „sympathisch“ findet.

Nübel wieder eine Option im Bayern-Tor?

Vom BILD-Reporter wird Herbert Hainer abschließend auch noch nach dem verliehenen Torwart Alexander Nübel, dessen Leih-Kontrakt in Monaco zum 30. Juni endet, befragt. „Auch das kommt ins Gesamtbild, das müssen wir uns erstmal angucken“, sagt der Bayern-Präsident, dem nicht entgangen ist, dass sich Nübel „gut entwickelt“ hat.

Grundsätzlich herrscht bei der Frage nach der künftigen bayrischen Nummer eins, das wird durch die Hainer-Aussagen deutlich, noch viel Offenheit. Jedoch ist sich Herbert Hainer sicher: „Es ist besser einen zu viel zu haben als einen zu wenig.“ Ergänzend fügt er aber an: „Wir haben drei Torhüter oder sogar vier und man muss sich dann die individuellen Situationen anschauen.“ Es bleibt also spannend rund um den Bayern-Kasten. Derzeit wird auch eine Rückkehr von Torwart-Trainer und Neuer-Kumpel Toni Tapalovic diskutiert.