Sonderbehandlung für die Kanes: Wie der FC Bayern seinen Superstar glücklich macht

Von: Niklas Kirk

Harry Kane genießt den Ruf des loyalen Mitspielers. Damit sich der Familienmensch wohlfühlt, sorgt der FC Bayern offenbar dafür, dass es ihm an nichts mangelt.

München – Wenn beim FC Bayern wie so oft von Harry Kane die Rede ist, überschlagen sich die Superlative, ob der Leistung des 30-Jährigen, für die er gefühlt keinerlei Eingewöhnungszeit brauchte. Beeindruckende Torquoten und positive Resonanz der Mitspieler, bei gleichzeitiger Teamfähigkeit machen ihn zum gewünschten Gesamtpaket. Damit sich der Stürmer Kane diesen Aufgaben vollends widmen kann, sorgen sie an der Säbener Straße dafür, dass es vor allem dem Familienmenschen Kane gut geht.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 in Walthamstow/Vereinigtes Königreich Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Stürmer

Harry Kane beim FC Bayern – Erwartung mit höchster Zufriedenheit erfüllt

Auch nach einem kurzen Innehalten während der Länderspielpause kann man sich nur verwundert die Augen reiben. Schnell war Kane in der Lage gewesen, jenes zu erfüllen, was man sich beim FC Bayern so lange gewünscht und für seine Rekordablöse erwartet hatte. 21 Tore in 16 Pflichtspielen, dazu sieben Vorlagen, davon manche Tore spektakulär aus weiter Distanz, andere spektakulär herausgespielt.

Kein Wunder also, dass Diskussionen darüber entfacht sind, ob Kane nicht als bester Bayern-Stürmer aller Zeiten in die Geschichte eingehen könnte. Vor allem die Vorzüge gegenüber Robert Lewandowski scheinen offensichtlich. Mehr Teamgeist, mehr Läufe für das Allgemeinwohl und die Verkörperung Punkte und Tore zuerst dem Club zu widmen und erst danach der eigenen Statistik. Ein jüngst erschienener Artikel im Sportblatt The Athletic will diese Eindrücke gar von einer Quelle aus der Kabine bestätigt bekommen haben. Dort herrsche Ehrfurcht vor dem gestandenen Nationalstürmer, der Selbstvertrauen und Demut miteinander verbinde. Wenige Worte würde er an die Mannschaft richten, die jedoch sofort Beachtung fänden. Der Rest ergäbe sich aus seiner Leistung, die ihn zum Vorbild mache.

Das neue Traumduo des FC Bayern: Harry Kane und Leroy Sané. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Harry Kane in München: Fortschritt bei der Haussuche

Ohne Frage kann eine solche Leistung jedoch, vor allem wenn sie konstant bleiben soll, nur in einem entsprechenden Umfeld geschehen. Der Arbeitnehmer muss sich wohlfühlen. Ist vom Stürmer Kane die Rede, ist der Familienmensch meist nicht weit. Hier haperte es zuletzt noch an der Unterkunft im Hotel, die Kane schon bald gegen die Villa eines ehemaligen Bayern-Spielers tauschen soll.

Unabdingbar dafür, dass seine vier Kinder und Ehefrau Katie den notwendigen Platz in der neuen Heimat des Familienvaters haben. Denn auch wenn sich Kane gerne auf dem Golfplatz entspannt duelliert und Gefallen an der Münchener Gastronomie gefunden hat, ist der Kontakt zu seinem engsten Kreis der wichtigste. Eine Beobachtung, die auch Thomas Tuchel nach dem Spiel gegen Darmstadt gemacht hat: „Ich glaube seine ganze Familie, seine Freunde, seine Kinder sind da. Man merkt es ihm auch jedes Mal an, wenn das der Fall ist“.

Harry Kane und sein Umfeld in München – Chauffeur und VIP-Lounge

Laut The Athletic ist Kane auch beim Umsorgen um sich und seiner Familie professionell aufgestellt. So wird sein Audi e-tron SUV – möglicherweise aus Respekt vor dem Linksverkehr in Deutschland – noch immer von einem persönlichen Fahrer gesteuert, der zugleich auch als sein Sicherheitsmann fungieren soll. Zum erweiterten Kreis der Entourage soll zudem ein PR-Mitarbeiter und ein Fachmann für seine Sponsorenverträge gehören.

Als weitere Besonderheit sollen dem Kreis um Vater Pat und Bruder Charlie noch eine Wohlfühloase am Arbeitsplatz von Kane zur Verfügung stehen: eine eigene kleine Lounge in der Allianz Arena, zum Verweilen vor und nach den Spielen. (nki)