„Trip in die Sonne"? Tuchel kündigt ungewöhnlichen Trainingslager-Termin an

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern wird sein Winter-Trainingslager wohl doch nicht ganz ohne Sonne absolvieren. Thomas Tuchel kündigt allerdings einen ungewöhnlichen Termin an.

München – Eigentlich hatte der FC Bayern für den Winter lediglich ein „Trainingslager dahoam“ geplant.

Das verriet Jan-Christian Dreesen vor wenigen Wochen im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz. Nun aber gibt‘s offenbar doch einen „Sonnen-Plan“. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Union-Spiel an, dass die Münchner womöglich noch einen Abstecher in den Süden machen werden.

FC Bayern: Winter-Trainingslager „dahoam“ und Neujahr mit den Familien

Allerdings zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt! Der Bayern-Fahrplan für den Jahresauftakt 2024: Trainingsstart für die FCB-Stars im neuen Jahr ist am Nachmittag des 2. Januar, „damit die Spieler Neujahr mit ihren Familien verbringen können“, erklärte Tuchel.

Anschließend werde man sich an der Säbener Straße auf den Abschluss der Hinrunde am 12. Januar gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr) vorbereiten. In dieser Zeit wird auch ein Testspiel beim FC Basel stattfinden. Die Partie wird am 6. Januar im St. Jakob-Park ausgetragen.

Winter-Trainingslager des FC Bayern: Erst Hoffenheim-Spiel – dann „Kurz-Trip in die Sonne“

„Wir nutzen vielleicht dann noch die Zeit nach dem Hoffenheim-Spiel für ein Kurz-Trainingslager, um noch ein bisschen in die Sonne zu kommen und Vitamin D zu tanken. Wir schauen, ob das noch Sinn ergibt“, verriet Tuchel im Pressestüberl an der Säbener Straße doch etwas überraschend.

Die Begründung: „So ein Trainingslager macht ja etwas mit dir, weil du normalerweise, in den klimatischen Bedingungen, in denen du es machst, mehr Zeit miteinander verbringen kannst. Man bleibt länger auf dem Platz, trainiert mehr in Kleingruppen und kann mehr taktisch arbeiten, weil die Spieler auch länger auf dem Platz bleiben können, ohne, dass die Gefahr besteht, dass sie auskühlen“.

Winter-Trainingslager beim FC Bayern: Nach Katar geht‘s nicht

Da es für die Bayern nach dem ersten Pflichtspiel 2024 in Hoffenheim (12. Januar) erst am Sonntag darauf in Bremen (21. Januar) mit dem Rückrundenauftakt weitergeht, will Tuchel die Zeit also möglichst noch einmal nutzen. Allerdings nicht für eine ganze Woche, sondern lediglich „ein paar Tage“, so der Bayern-Coach.

In der vergangenen Jahren war der FC Bayern stets nach Katar ins Winter-Trainingslager gereist. Seit der Vertrag mit „Qatar Airways“ im Sommer ausgelaufen war, wurde über mögliche neue Orte viel spekuliert. Wohin es nun für den „Kurz-Trip in die Sonne“ geht, steht allerdings offiziell noch nicht fest. (smk)

