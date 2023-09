Sorgen um Serge Gnabry: Bayern-Star nach Verletzung früh ausgewechselt

Von: Andre Oechsner

Serge Gnabry vom FC Bayern muss nach diesem Zusammenprall ausgewechselt werden. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Bayern ist um einen verletzten Spieler reicher: Im DFB-Pokalspiel in Münster muss Serge Gnabry früh ausgewechselt werden.

Münster – Der FC Bayern geht im Erstrundenspiel des DFB-Pokal bei Preußen Münster zwar früh mit 1:0 in Führung. Hat gleichzeitig aber in Serge Gnabry den nächsten verletzten Spieler zu beklagen.

In der 4. Minute spielte Leon Goretzka Gnabry im Münsteraner Strafraum hoch an. Gnabry ist einen Tick schneller am Ball als Johannes Schenk und kracht in jener Szene mit dem Heimtorwart zusammen. Dabei ist Gnabry offenbar auf den linken Arm gestürzt.

Der Zusammenprall hatte Folgen für den bayerischen Flügelstürmer, der sich zunächst lange den lädierten Arm hielt und noch einige Minuten weiterspielte, in der elften Minute dann aber ausgewechselt werden musste. Der junge Frans Krätzig kam für Gnabry in die Partie.

Sky-Kommentator Wolff Fuss hatte gleich einen schlimmen Verdacht: „Und da wird jetzt sehr genau der Unterarm untersucht, ob da unter Umständen doch etwas gebrochen ist.“