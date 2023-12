Himmel über eingeschneiter Allianz Arena pink: Autofahrer filmt seltenes Spektakel

Von: Melanie Gottschalk

Schneefälle haben Teile Bayerns lahmgelegt, auch das Spiel des FC Bayern musste abgesagt werden. Die Zeit wurde in der Allianz Arena effektiv genutzt.

München – Am Wochenende war er da, der Wintereinbruch in Bayern. Teile des Landes wurden zeitweise lahmgelegt, starke Schneefälle sorgten für Chaos. Auch der FC Bayern musste sein Heimspiel am Samstag (2. Dezember) gegen Union Berlin absagen. Von der Allianz Arena gab es beeindruckende Bilder, ein Helikopter befreite das Stadion von Schnee und Eis.

„Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität. Zudem ist die Zufahrt zur Allianz Arena durch zahlreiche Straßensperrungen und diverse Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet“, wurde Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen auf der Homepage des FC Bayern zitiert.

Himmel rund um Allianz Arena ganz in Pink: Das ist der Grund

Nach der Absage wurde die Zeit in der Allianz Arena aber offenbar effektiv genutzt. Ein Autofahrer oder Beifahrer postete ein kurzes Video auf X (ehemals Twitter), in dem das Stadion des FC Bayern zu sehen ist. Die Arena an sich leuchtet zwar Rot, doch der Himmel rundherum ist ganz in Pink getaucht. Es schneit. Der Post wurde am Samstag abgesetzt, mit dem Hinweis, dass es am „Nachmittag“ aufgenommen wurde.

Hinter dem beeindruckenden pinken Himmel steckt eine einfache Erklärung: Es wurde Rasenpflege betrieben. Bis 2022 leuchteten die Lampen der Beleuchtungsanlage in Gelb, seitdem wird jedoch eine neuartige LED-Beleuchtungstechnologie genutzt. Das Licht ist nun pink – und energieeffizient.

Der Himmel über der Allianz Arena färbte sich am Samstagabend Pink. © Screenshot: travel7k/Tik Tok

Rasenpflege in der Allianz Arena bei starkem Schneefall taucht Himmel in Pink

„Jedes Stadion ist anders und jedes Spielfeld hat einen anderen Licht- und Wärmebedarf. Wir haben einen Wachstumsalgorithmus entwickelt, der speziell berechnet, wie viel Licht und Wärme für jeden Teil des Platzes benötigt wird, basierend auf vielen verschiedenen Parametern“, sagte der Gründer des Unternehmens bei der Vorstellung der neuen Beleuchtungsanlage, Nico van Vuuren.

Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH, sagte 2022: „Bei einer so geschlossenen Stadionumgebung wie der Allianz Arena und unseren kalten und dunklen Wintern brauchen wir eine Beleuchtungsanlage, damit der Rasen das ganze Jahr über wachsen kann.“ Mit dem neuen System würde ständig die Rasentemperatur gemessen und die Steuerung schalte sich bei Bedarf selbst ein. Am vergangenen Samstag, bei starkem Schneefall, wundert es also nicht, dass der Rasen der Allianz Arena viel Licht benötigte. Zusätzlich wurde im Sommer 2023 ein neuer Greenkeeper eingestellt, der das Grün im Stadion auf Vordermann bringen soll. (msb)