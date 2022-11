Regionalliga-Derby abgebrochen: Polizei greift durch – Schlagstock-Einsatz gegen FC-Bayern-Fan

Von: Patrick Mayer

Tumultartige Szenen beim Regionalliga-Derby zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Heftige Szenen: Beim Auswärtsspiel des FC Bayern II bei Türkgücü München kommt es zum Spielabbruch. Die Polizei setzt gegen Fans Pfefferspray ein - was ein Video belegt.

München - War das noch verhältnismäßig? Im Regionalliga-Derby zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II kam es an diesem Samstag (19. November) in Heimstetten zu einem Spielabbruch.

Die Bereitschaftspolizei war mit behelmten Kräften vor Ort und setzte gegen Fans des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters Pfefferspray und Schlagstock ein. Diese hatten offenbar ein verbotenes Transparent gezeigt.

Regionalliga-Derby zwischen Türkgücü München und FC Bayern II: Polizeieinsatz gegen Fans

Erste Informationen zufolge handelt es sich um ein Banner des „FC Bayern Fan Club Kurdistan“, das von den Anhängern an einer Werbebande befestigt wurde. Kurdistan ist eine Region zwischen der Türkei, Syrien, dem Irak und Iran.

Die betreffenden Staaten erkennen das Kurden-Gebiet politisch nicht als Staat an, während es auf irakischem Gebiet autonomen Status mit eigenständiger Verwaltung hat. Immer wieder geht die türkische Armee gegen kurdische Unabhängigkeitsbestrebungen vor.

Offenbar dieses Banner sorgte beim Derby zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II zum Spielabbruch. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Pfefferspray und Schlagstock: Polizei geht Fans des FC Bayern München hart an

Auch die Bundesrepublik Deutschland erkennt die Autonome Region Kurdistan nicht als Staat an. In einem Schreiben des Deutschen Bundestags heißt es dazu: „Eine eigenständige ‚Anerkennung‘ von regionalen Gebietskörperschaften eines Staates (Bundesländer, autonome Regionen, Departements etc.) ist international nicht üblich.“ Und weiter: „Es handelt sich nicht um einen eigenständigen Staat im völkerrechtlichen Sinne.“

Warum der Polizeieinsatz auf dem Sportgelände westlich der Isarmetropole so heftig war, ist bislang nicht bekannt. tz.de liegt ein Video vor, in dem zu sehen ist, wie die Beamten gegen die Anhänger Pfefferspray einsetzen. Ein Polizist haut mehrmals mit einem Schlagstock auf einen am Boden liegenden Anhänger ein, der auf den Stufen nach hinten gestolpert war. Erst nach mehreren Schlägen gegen den wehrlosen Mann zieht der Polizist der USK-Einheit seinen Schlagstock wieder zurück. Aus Urheberrechtsgründen zeigt unsere Redaktion dieses Video nicht.

Schlagstock-Einsatz gegen Münchner Fans - noch keine Stellungnahme des FC Bayern

Der FC Bayern nahm bislang auf Anfrage keine Stellung zu den Vorfällen. Auch von Türkgücü war bisher kein Ansprechpartner zu erreichen. (pm)