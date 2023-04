BVB hat gegen FC Bayern Ass im Ärmel: bester Bundesliga-Spieler wieder fit

Von: Christoph Klaucke

Der BVB kann im Klassiker gegen den FC Bayern voraussichtlich wieder auf Gregor Kobel zurückgreifen. Der Torhüter ist aktuell der beste Spieler der Bundesliga.

Dortmund – Borussia Dortmund will am Samstagabend im Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern die Tabellenführung verteidigen – mit Gregor Kobel. Der BVB-Torwart meldet sich rechtzeitig vor dem Klassiker nach Verletzungspause zurück. Der Schweizer ist in dieser Saison der große Rückhalt für Schwarz-Gelb.

Gregor Kobel Geboren: 6. Dezember 1997 in Zürich, Schweiz Jugendvereine: FC Seefeld Zürich, Grasshopper Club Zürich, TSG 1899 Hoffenheim Profi-Vereine: TSG 1899 Hoffenheim, FC Augsburg, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund Größte Erfolge: Bundesliga-Aufstieg 2020

BVB-Torwart Kobel meldet sich fit für Topspiel gegen Bayern

„Ich bin auf jeden Fall wieder fit“, sagte der 25-jährige Schweizer im Sky-Interview. Es sei am Ende die Entscheidung von Trainer Edin Terzic, „aber ich bin wieder fit und stehe zur Verfügung.“ Aufgrund von Oberschenkelproblemen hatte Kobel die vergangenen vier Pflichtspiele des BVB verpasst, dabei war er von Ersatzkeeper Alexander Meyer vertreten worden. Auch die Länderspiele mit den Eidgenossen kamen zu früh.

Ohne ihren Stammtorhüter kassierte die Borussia in jedem der vier Partien mindestens ein Gegentor, insgesamt waren es sechs Gegentreffer. Dazu kam das Aus in der Champions League beim 0:2 gegen Chelsea. Mit Kobel hat der BVB gegen die Bayern ein echtes Ass Ärmel.

BVB-Torhüter Gregor Kobel im Duell mit Bayern-Angreifer Kingsley Coman. © Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

BVB hat gegen FC Bayern Ass im Ärmel: bester Bundesliga-Profi wieder fit

Kobel ist mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,64 aktuell vor den Bayern-Stars Thomas Müller (2,77) und Kingsley Coman (2,80) der beste Spieler in der Bundesliga. Der BVB-Torhüter spielte in 18 Partien achtmal zu null – kein anderer Keeper mit mindestens neun Spielen kommt auf eine so hohe Quote (44,4 Prozent).

Die Anreise zum Showdown am Samstagabend trete der Spitzenreiter „mit einer breiten Brust“ an, sagte Kobel: „Das haben wir uns verdient. Wir haben die letzten Wochen gezeigt, dass wir die Qualität haben und uns auch mit dem ersten Platz belohnt.“ Neun von zehn Ligaspielen im neuen Jahr haben die Westfalen gewonnen, einzig im Revierderby bei Schalke 04 die Punkte geteilt – und sich in der Tabelle an den Bayern vorbeigeschoben.

Mehrere BVB-Ausfälle gegen den FC Bayern? Kehl gibt Update

Allerdings sei dies nur „eine Momentaufnahme“, betonte der Keeper und war sich der kommenden Aufgabe bewusst: „Es wird sicher ein sehr, sehr harter Fight am Wochenende werden.“ In Richtung Meisterschaft wäre ein Sieg in München „auf jeden Fall ein großer Schritt“. Neben Kobel drohten zuletzt mehrere BVB-Ausfälle gegen den FC Bayern, Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gab ein Update. (ck/sid)