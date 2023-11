Tuchel trotz Bayern-Sieg zynisch: „Sensationell, glorreich“

Von: Marius Epp

Der FC Bayern geht mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim in die Länderspielpause. Eine Sache nervte Thomas Tuchel dann aber doch.

München – Auf seine Mannschaft war Thomas Tuchel nach dem hart erkämpften 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim stolz. Trotzdem wirkte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von Beginn leicht genervt. Den Grund dafür nannte er gleich selbst: Er ist wieder einmal nicht mit den Spielansetzungen der DFL einverstanden.

Der Trainer des FC Bayern freut sich zwar, „mal durchzuschnaufen“, weil in der kommenden Länderspielpause so gut wie alle Spieler weg sind. Selbst der nicht berufene Bouna Sarr, den er zuletzt noch als einzigen übrigen Spieler nannte, packt seine Sachen.

Thomas Tuchel schiebt Frust gegen die DFL: „Glorreicher Spielplan“

Trotzdem kann Tuchel die freien Tage nicht in vollen Zügen genießen - er denkt schon bang an die nächste schwere Aufgabe.„Wir spielen dann, glorreicher Spielplan, an einem Freitagabend auswärts“, sagte Tuchel nach dem 4:2 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim über die Partie beim 1. FC Köln am 24. November.

„Das ist natürlich eine sensationelle Ansetzung für den FC Bayern München“, stänkerte Tuchel mit viel Zynismus. Für ihn persönlich werde das Abschalten dennoch „kein Problem“, behauptete Tuchel aller Sorgen zum Trotz und kündigte an: „Ich werde wenig Fußball schauen.“

Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Bayern-Sieg gegen Heidenheim. © IMAGO/Sascha Walther

FC Bayern geht mit Sieg in die Länderspielpause – Thomas Müller freut sich

Die beiden Spiele des DFB-Teams gegen Österreich und die Türkei wird sich der Bayern-Coach aber höchstwahrscheinlich nicht entgehen lassen – schließlich sind einige seiner Bayern-Stars im Einsatz. Wie auch Thomas Müller, der nach dem Spiel in der Mixed Zone unter anderem darüber und seinen Vertrag sprach.

„Wir freuen uns auf die beiden Spiele gegen die Türken und die Österreicher. Das waren schon immer coole Spiele, sind auch zwei Mannschaften, die einem wehtun können“, sagte er. Seinem Chef Tuchel wird die Pause derweil guttun – die intensiven Wochen gingen nicht spurlos an ihm vorbei, könnte man anhand seiner TV-Auftritte vermuten. Einen weiteren Zwist am Sky-Mikrofon gab es beim Spiel gegen Heidenheim übrigens nicht. (epp)