Fehlstart nach Pleite bei den Würzburger Kickers für die U23 des FC Bayern perfekt

Von: Simon Jacob

Teilen

Holger Seitz und die U23 stehen nach einem Punkt aus drei Spielen im Tabellenkeller der Regionalliga Bayern. © Imago Images /BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Die U23 des FC Bayern kommt in der neuen Saison nicht in Fahrt und rutscht nach der Niederlage bei den Würzburger Kickers auf den vorletzten Platz ab.

3. Spieltag der Regionalliga Bayern: Würzburger Kickers - FC Bayern II 2:0 (1:0)

Die U23 des Rekordmeisters steht mit einem Zähler auf Rang 17 der Tabelle.

Der Ticker zum Spiel aus der AKON-Arena zum Nachlesen.

München – Besonders deutlich wurde das Fehlen der Münchner Stammkräfte, die sich mit dem Tuchel-Team auf Asien-Reise befinden, am vergangenen Freitag. Mit 1:4 unterlag die zweite Mannschaft des FC Bayern im Heimspiel Türkgücü München. Mit einem Punkt aus zwei Spielen steht sie auf dem 15. Tabellenplatz.

Sieben Gegentore in zwei Partien für den FC Bayern II

Besondere Defizite offenbarte der FC Bayern II zu Saisonbeginn in der Defensive. Bereits zum Auftakt kassierten die Bayern-Amateure am ersten Spieltag gegen Wacker Burghausen (3:3) drei Gegentreffer und verspielten eine 2:0-Führung. Am Ende rettete Copado (76‘) mit seinem Treffer zum 3:3 den einen Punkt.

Am 3. Spieltag tritt die Reserve des Rekordmeisters bei den Würzburger Kickers, Vizemeister der Vorsaison, an. Mit vier Punkten stehen die Rothosen aktuell auf dem geteilten vierten Platz. Anders als die Gäste zeichnen sie sich über ihre Stärke in der Verteidigung aus und kassierten in dieser Saison noch kein Gegentor.

Am ersten Spieltag trennten sich die Würzburger torlos vom FC Memmingen (0:0), vergangenes Wochenende besiegten sie die Reserve des FC Augsburg mit 2:0. Mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg zog der FWK unter der Woche gegen den Bezirksligisten SV Hahnbach in die nächste Runde des Toto-Pokals ein.

Vergangene Saison blieben die kleinen Bayern gegen Würzburg zweimal ungeschlagen. In der Hinrunde gewannen sie zu Hause mit 1:0. In der Rückrunde spielten sie bei den Kickers 2:2. (Simon Jacob)