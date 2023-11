Sportdirektor Freund verrät: Auf diesen drei Positionen sucht der FC Bayern Neuzugänge

Von: Christoph Wutz

Der Kader der Bayern ist dünn. Verletzungen und Sperren machen Thomas Tuchel zu schaffen. Jetzt sprach Christoph Freund über Wechsel im Winter.

München – Sportlich hat der FC Bayern nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken vor eineinhalb Wochen zurück in die Spur gefunden. Doch die Personallage beim Rekordmeister bleibt weiter angespannt. Der dünne Kader bereitet Trainer Thomas Tuchel in einem mit vielen Spielen gespickten Herbst immer wieder Probleme.

Dadurch, dass die Münchner sicher in der Champions League überwintern, wird es terminlich auch in der Rückrunde eng bleiben. Legen sie daher bald personell nach? Jetzt äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund zu möglichen Winter-Transfers der Bayern – und benannte die drei größten Baustellen.

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1977 (Alter 46 Jahre), Leogang, Österreich Vorherige Stationen als Funktionär: Red Bull Salzburg (2006 bis 2023) Funktion beim FC Bayern München: Sportdirektor Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2027

Sportdirektor Freund verrät: Auf diesen drei Positionen sucht der FCB Neuzugänge

„Wir überlegen, was möglich ist. Aber Winter-Fenster sind nie einfach. Wir wollen das Richtige machen, es geht nicht um Aktionismus. Wir diskutieren jetzt ein paar Varianten, denn wir haben sehr große Ziele, in der Bundesliga wie auch in der Champions League“, sagte der Österreicher im Gespräch mit der Sport Bild.

Er verriet zudem die drei Positionen, auf denen die Bayern Neuzugänge suchen: „Das Thema ist komplex. Wenn wir rechts hinten einen Spieler holen würden, wäre Konny Laimer – der dort zuletzt mehrfach auflief und es gut gemacht hat – wieder freier für die defensive Position im Mittelfeld. Ich würde mich nicht festlegen, aber wir schauen uns im Bereich Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser um“, offenbarte der 46-jährige Freund.

Äußerte sich zu möglichen Winter-Transfers der Bayern: Sportdirektor Christoph Freund. © Ulrich Wagner / Imago

Bayern noch an Palhinha dran? Freund: „Natürlich weiter auf unserem Schirm“

Für die Sechser-Position verpflichtete der FC Bayern im Sommer beinahe Joao Palhinha vom FC Fulham. Doch der Wechsel des Portugiesen in die bayerische Landeshauptstadt platzte auf der Zielgeraden.

Laut Freund ist der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler noch immer eine Option in den Planungen des Rekordmeisters: „Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei. Aber noch kann man nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt generell“, erklärte der Sportdirektor im Interview mit der Sport Bild. Zuletzt hatte Freund auch eine erste Tendenz zur Zukunft von Joshua Kimmich bei den Bayern abgegeben.

Freund: Drei Spieler bringen die Bayern im Winter womöglich in Personalnot

Nach diesen Aussagen ist bei den Münchnern durchaus mit Winter-Verpflichtungen zu rechnen. „Zumal der Afrika-Cup und der Asien-Cup anstehen, wo uns Noussair Mazraoui und Minjae Kim plus möglicherweise Eric Maxim Choupo-Moting fehlen werden“, ergänzte Freund gegenüber dem Blatt mit Blick auf die nötige Breite im Kader.

Die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb nach der Winterpause am 12. Januar wieder auf. Fast zeitgleich starten die beiden Kontinental-Turniere, sodass die Bayern dann wohl einige Wochen auf das Trio verzichten müssen. Der Afrika-Cup, an dem Mazraoui mit Marokko und Choupo-Moting mit Kamerun mutmaßlich teilnehmen werden, findet vom 13. Januar bis zum 11. Februar des nächsten Jahres statt. Kim ist hingegen als fester Bestandteil der südkoreanischen Nationalmannschaft für die Asien-Meisterschaft eingeplant, die zwischen dem 12. Januar und dem 10. Februar ausgetragen wird.

Doch nicht für das kommende Transfer-Fenster laufen die Vorbereitungen beim amtierenden Deutschen Meister auf Hochtouren. Offenbar steht der FC Bayern kurz vor der langfristigen Verpflichtung eines Australien-Juwels. (wuc)

