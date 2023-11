Kane nimmt typisch deutsche Gewohnheit an: Jubel-Bild spricht Bände

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der FC Bayern München hat wieder einen echten Mittelstürmer: Harry Kane liefert konstant ab – und lebt sich in Deutschland immer besser ein.

München – Harry Kane ist angekommen. Der Ausnahmestürmer hat seine Heimat im Sommer verlassen und spielt zum ersten Mal in seiner Karriere für einen Verein außerhalb Englands. Und bei seinem neuen Klub, dem FC Bayern München, schlägt er voll ein: In 15 Spielen hat er bisher 19 Mal getroffen (Stand: 11. November, 9.30 Uhr), in der Bundesliga gelangen ihm schon drei Dreierpacks. Zuletzt sogar zwei hintereinander gegen Darmstadt und Dortmund.

Harry Kane und der FC Bayern: Lederhose, Oktoberfest und die drei Finger

Kane und Deutschland – das passt also. Zwar lebt der 30-Jährige mit seiner Familie nach wie vor im Luxushotel, weil die Haussuche in der bayerischen Landeshauptstadt noch nicht erfolgreich war. Aber: Die Kultur, Traditionen und Bräuche hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schon kennengelernt. Darauf hatte sich Kane, wie er zu Beginn seiner Bayern-Zeit immer wieder betonte, nach seinem Wechsel mit am meisten gefreut.

Beim Lederhosen-Shooting des FC Bayern und auf dem Oktoberfest machte der gebürtige Londoner schon eine gute Figur. Und nun scheint er auch noch eine Gewohnheit angenommen zu haben, die typisch deutsch zu sein scheint: die Art und Weise, die Zahl drei mit den Fingern zu zeigen.

Kane nimmt typisch deutsche Gewohnheit an: Jubel-Bild spricht Bände

Aufmerksame Beobachter haben es gleich nach seinem dritten Treffer im Klassiker gegen den BVB bemerkt, auf Social Media war es für viele Fans direkt ein Thema: Kane zeigte nach seinem Tor zum 4:0 eine drei mit seinen Fingern: Daumen, Zeigefinger und Mittelflinger waren dabei ausgestreckt. Für diese Geste werden Deutsche im Ausland häufig belächelt.

Andernorts kann man die etwas umständliche Fingerhaltung häufig nicht nachvollziehen. In englischsprachigen Ländern ist es nämlich üblich, die drei mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger anzudeuten. Daumen und kleiner Finger bleiben außen vor und berühren sich gegenseitig.

Harry Kane hat in der Bundesliga schon drei Mal einen Hattrick erzielt. © RHR-Foto / Imago

Harry Kane zeigt eine „deutsche drei“: Neuer Bayern-Stürmer lebt sich in Deutschland ein

Auf der Insel werden sie es vermutlich etwas angesäuert zur Kenntnis genommen haben, dass ihr Harry Kane, ihr Skipper der Nationalmannschaft, plötzlich wie ein Nicht-Engländer oder (noch schlimmer?) wie ein Deutscher eine drei zeigt. Schließlich hatte die Boulevard-Presse vor der Geburt des vierten Kane-Kindes schon Angst, dass dieses im Sommer in München zur Welt kommen könnte.

Es wurden – aus englischer Sicht – düstere Szenarien gezeichnet, dass Kane junior somit eines Tages die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten könnte und dann (in einer fernen und sehr hypothetischen Zukunft) mit dem DFB-Team die Three Lions abschießt. Oh dear!

Kane-Familie weiterhin auf der Suche nach einem Haus in München

Diese Angst war letztlich unbegründet. Kanes Ehefrau Katie kehrte vorübergehend nach London zurück und brachte am 20. Augsut Sohn Henry Edward zur Welt. Die schlechte Nachricht aus englischer Sicht: Kanes Vertrag beim FC Bayern ist bis Juni 2027 gültig. Und wenn der Papa weiterhin so gut Fußball spielt, wird er noch viele Hattricks in der Bundesliga erzielen. Die Folge: Bald könnte auch Henry Edward Kane die „deutsche drei“ zeigen. (akl)