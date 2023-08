SpVgg Bayreuth vs. FC Bayern II LIVE: Gelingt den Münchnern der erste Sieg im fünften Anlauf?

Von: Michel Guddat

Teilen

Nächster Versuch: Der FC Bayern II ist zu Gast bei der SpVgg Bayreuth. © IMAGO/DiZ-PiX

Für den FC Bayern II steht am heutigen Abend das fünfte Spiel in der Regionalliga Bayern an. Die Münchner sind zu Gast bei Absteiger SpVgg Bayreuth.

5. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Bayreuth - FC Bayern München II

Tabelle: Die U23 des FCB wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Absteiger Bayreuth steht vor der Partie mit sechs Punkten auf Rang neun.

Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth. Wir berichten im Live-Ticker.

Bayreuth/München – Bislang ist es noch nicht die Saison der U23 des FC Bayern. Nur zwei Punkte aus vier Spielen sammelten die Jungs von Holger Seitz und stehen damit auf Platz 15 der Regionalliga Bayern. Besonders besorgniserregend: Mit elf Gegentoren stellen die Münchner die schlechteste Abwehr der Liga.

Gelingt dem FC Bayern II der erste Sieg der Saison?

Umso wichtiger wäre da der erste Sieg für den FC Bayern II. Am vergangenen Spieltag holten die Amateure immerhin einen Punkt im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II. Den schnellen Doppelschlag durch Arijon Ibrahimović und Lovro Zvonarek konnten die Münchner nicht über die Zeit bringen und kassierten in der zweiten Halbzeit den 2:2-Ausgleich.

Aber es wird nicht leichter. Mit Gegner Bayreuth wartet der Absteiger der 3. Liga. Die SpVgg startete mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison. Aufgrund einer Spielverlegung hat die von Ex-Profi Marek Mintal trainierte Mannschaft ein Spiel weniger. Der Slowake verspricht: „Das wird ein interessantes Spiel. Die werden uns nichts schenken.“ Das letzte Aufeinandertreffen im April 2022 gewannen die Bayreuther mit 4:0.

Der Fokus unter der Woche lag beim FC Bayern auf der Defensive

Die Bayreuther wollen sich vom schlechten Start ihres heutigen Gegners nicht täuschen lassen. Geschäftsführer Jörg Schmalfuß warnt: „Der Name spricht für sich. Viele der Jungs durchlaufen den Campus des FC Bayern und genießen dort eine erstklassige fußballerische Ausbildung. Die punkten noch früh genug dreifach.“

Der Fokus der Trainingswoche lag bei den Münchnern eher auf der Defensive, wie Trainer Holger Seitz auf der vereinseigenen Website verrät: „Das Spiel gegen Nürnberg hat uns erneut aufgezeigt, wo wir ansetzen müssen. Wir haben in der kompletten Trainingswoche vor allem die Eins gegen Eins-Duelle in der Defensive, aber auch in der Offensive ins Auge gefasst. Gegen einen Absteiger und Aufstiegsaspiranten wollen wir als junge Mannschaft erstmal mit defensiver Stabilität für Ruhe sorgen und dann offensiv konsequent unsere Möglichkeiten nutzen.“ (Michel Guddat)