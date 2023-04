SpVgg Greuther Fürth gegen FC Bayern II LIVE: Wie reagiert die Seitz-Elf auf die Pleite gegen Rain?

Von: Jörg Bullinger

Grant-Leon Ranos (r.) vom FC Bayern II blieb im Hinspiel beim 4:2-Sieg für die SpVgg Greuther Fürth ohne Torerfolg. © Imago Images / Beautiful Sports, Goldberg

Kehrt der FC Bayern II bei der Reserve aus Fürth nach der ersten Pleite des Jahres in die Erfolgsspur zurück? Wir berichten im Live-Ticker.

33. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Greuther Fürth II gegen FC Bayern München II

Tabelle: Die Gastgeber brauchen jeden Punt im Abstiegskampf. Die Münchner sind Dritter.

Anpfiff der Partie im Sportpark Ronhof ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Fürth/München - Am 33. Spieltag der Regionalliga Bayern tritt die U23 des FC Bayern heute Nachmittag im Reserveduell bei der Spielvereinigung Greuther Fürth an. Die Münchner haben am vergangenen Wochenende ihre erste Pleite im Jahr 2023 kassiert und verloren im Grünwalder Stadion mit 0:1 gegen den TSV Rain.

Nach zuvor sieben Siegen und einem Remis wollen Holger Seitz und seine Mannschaft nach der überraschenden Heimniederlage wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit der 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth haben die kleinen Bayern aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Trotz Führung durch Doppeltorschütze Eyüp Aydin unterlagen die Roten am Ende mit 2:4.

SpVgg Greuther Fürth gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Münchner U23 will Revanche

Die Gastgeber stecken mitten im Abstiegskampf, haben aber in 2023 gute Ergebnisse eingefahren. 15 der bisher 40 Punkte hat die Elf von Ex-Türkgücü-Trainer Petr Ruman im neuen Jahr geholt. Aus den vergangenen neun Partien sammelte der Tscheche mit seiner Mannschaft fünf Siege, ein Remis und kassierte vier Niederlagen. In der Tabelle haben sich die kleinen Kleeblättler nach oben auf Rang elf gekämpft. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz beträgt allerdings nur zwei Zähler.

Gelingt den Gastgebern im heimischen Sportpark Ronhof wie im Hinspiel ein Sieg oder revanchiert sich die Zweitvertretung des FC Bayern für die Niederlage Ende September? Anpfiff der Partie ist heute Nachmittag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus Fürth. (Jörg Bullinger)