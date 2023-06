Auch Wanner bald weg? NLZ-Chef des FC Bayern rechnet wegen Tillman und Stanisic mit dem DFB ab

Sauer fordert Umdenken

+ © Imago Images / Bernd Feil/M.i.S. Jochen Sauer (li.), hier im Gespräch mit „Tiger“ Hermann Gerland, leitet seit dem 1. Juli 2017 das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern. © Imago Images / Bernd Feil/M.i.S.

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jörg Bullinger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Malik Tillman für die USA, Josip Stanisic für Kroatien und Paul Wanner bald für Österreich? Jochen Sauer kritisiert den DFB für den Umgang mit Talenten.

München - War es ein weiters Zeichen für den schleichenden Abstieg der deutschen Fußballer aus der Weltspitze? Am Mittwochabend verabschiedete sich die U21-Nationalmannschaft bei der Europameisteschaft in Rumänien und Georgien sang- und klanglos nach zwei Pleiten und einem Remis in der Vorrunde. Im Kader des Titelverteidigers war kein einziges Talent des FC Bayern, mit Angelo Stiller (TSG 1899 Hoffenheim) und Ersatzkeeper Christian Früchtl (Austria Wien) zumindest zwei Spieler, die an der Säbener Straße oder am Campus in der Ingolstädter Straße ausgebildet wurden.

Mit Jamal Musiala hätte der Rekordmeister zwar einen Spieler, der in Antonio Di Salvos Mannschaft mitmischen könnte, doch der 20-jährige Shootingstar ist seinen Altersgenossen sportlich enteilt und längst eine feste Größe in der A-Nationalmannschaft von Hansi Flick. Doch beim Branchenprimus an der Isar tummeln sich weitere Talente, bei denen der DFB geschlafen hat.

„Der DFB verpasst es auch manchmal, unsere Spieler etwas früher zu fördern.“

Das findet zumindest Jochen Sauer, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums: „Der DFB verpasst es auch manchmal, unsere Spieler etwas früher zu fördern. Malik Tillman war deutscher Jugendnationalspieler bis zur U21, hat sich dann aber ganz bewusst für die A-Nationalmannschaft der USA entschieden“, sagt der 50-Jährige im Gespräch mit der Bild. „Er wäre aktuell einer der Top-Spieler bei der deutschen U21. Josip Stanisic war deutscher U19 Nationalspieler, wurde dann für die U21 Kroatiens eingeladen und ist jetzt dort A-Nationalspieler. Paul Wanner überlegt gerade, ob er lieber für Österreich spielt.“

Sauer regt tiefgreifende Veränderungen an. Man müsse sich in Deutschland „Gedanken um die Ligastruktur machen, um das Problem im Übergangsbereich zum Männerfußball zu lösen“. Die Regionalliga sei für Junoiren-Nationalspieler zu wenig. In der 3. Liga kommen nach Anssicht des NLZ-Chefs die Nachwuchskicker nicht ausreichend zum Zug. Auch deswegen, weil nur drei zweite Mannschaften zugelassen sind: „Die Traditionsklubs setzen am Ende, wenn es um Auf- oder Abstieg geht, doch eher auf Erfahrung.“

FC Bayern: NLZ-Chef Jochen Sauer fordert höhere Prämien für den Einsatz von Talenten

Sein Ansatz: Die Vereine müssen finanziell noch mehr davon profitieren, wenn sie auf Talente setzen. „In Österreich z.B. bekommen Klubs anteilig deutlich mehr TV-Geld, wenn sie junge, einheimische Spieler einsetzen“, sagte der ehemalige Geschäftsführer von RB Salzburg. „Einen ähnlichen Mechanismus gibt es bei der DFL und in der 3. Liga auch, aber es wäre sicher eine geeignete Maßnahme, die entsprechenden ‚Geldtöpfe der Nachwuchsförderung‘ höher zu gewichten, damit der Anreiz größer wird, mehr jungen Spieler im Bereich der 3. Liga bis zur Bundesliga einzusetzen.“

Bei Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching wird man den Vorstoß des FC Bayern gerne hören. Präsident Manni Schwabl fordert seit Jahren ein Umdenken im Nachwuchsbereich. Nach der Rückkehr in den Profi-Fußball versucht der Klub aus der Vorstadt in der kommenden Saison, mit einem schmalen 2,5-Millionen-Etat die Klasse zu halten. Schon Ende 2020 sagte der 57-Jährige mit Blick auf die Talentförderung: Die 3. Liga sei inzwischen „eine reine Profi-Liga, die ihren Sinn verfehlt“. Schließlich sei sie 2008 „als Ausildungsliga ins Leben gerufen worden“. (jb)