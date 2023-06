Saison längst vorbei – Bayern-Pechsträhne geht trotzdem weiter

Von: Niklas Kirk

In den Finalspielen der jeweiligen Nations-League-Ausgaben mussten Alphonso Davies und Josip Stanisic vom FC Bayern Pleiten hinnehmen.

München – Das versöhnliche Ende einer durchwachsenen Saison war für zwei Akteure der FC Bayern zum Greifen nah. Denn Alphonso Davies und Josip Stanisic waren jeweils nur einen Schritt von einem Titelgewinn entfernt, nachdem sie zuvor mit ihren Nationalmannschaften die Endspiele der europäischen sowie der nord- und mittelamerikanischen Nations League erreicht hatten. Dort setzte es jedoch, symptomatisch für die Bayern-Akteure in dieser Saison, knappe Niederlagen.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Vereinsfarben: Rot-Weiß Spielstätte: Allianz Arena

Bayern-Pechsträhne in der Nations League – Kroatien im Elfmeterschießen geschlagen

Das Finale der UEFA Nations League am Samstag (18. Juni) in Rotterdam bot dabei den denkbar knappsten Ausgang. Das Duell zwischen Kroatien und Spanien blieb 120 Minuten lang torlos, weshalb die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Spanien hatte dabei Glück und Nerven auf seiner Seite und bejubelte nach dem 5:4-Sieg seinen ersten Titel in dem 2018 eingeführten Wettbewerb. Daniel Carvajal erzielte dabei den entscheidenden Treffer sehenswert via „Panenka“, einem Lupfer in die Tormitte.

Bayern-Verteidiger Stanisic wurde während der Verlängerung nach 111 Minuten für Josip Juranovic von Union Berlin eingewechselt. Zu den Schützen im darauffolgenden Elfmeterschießen zählte der 23-Jährige nicht.

Kein Finalglück: Alphonso Davies vom FC Bayern muss sich mit Kanada den USA geschlagen geben. © IMAGO/Jorge Martinez

Bayern-Pechsträhne in der Nations League – Ex-FCB Spieler leitet Davies´Niederlage ein

Auch in Übersee ging es in der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Juni) um den Nations-League-Titel, in diesem Fall ausgetragen von der CONCACAF. Dabei unterlag die kanadische Nationalmannschaft um Alphonso Davies in Las Vegas den USA mit 0:2. Die US-Amerikaner sicherten sich damit den Titel in der zweiten Ausgabe des Wettbewerbs.

Die kanadische Niederlage wurde von einem ehemaligen Münchner eingeleitet. Bereits in der zwölften Minute traf Chris Richards für die US-Boys, bei denen Giovanni Reyna von Borussia Dortmund zur Halbzeit ausgewechselt werden musste, nachdem er zuvor an beiden Treffern beteiligt war.

Alphonso Davies – der über die volle Distanz auf seiner bevorzugten linken Außenbahn zum Einsatz kam – und seine Mitstreiter bissen sich in der zweiten Hälfte trotz vieler Spielanteile die Zähne aus und gingen schlussendlich als Verlierer vom Platz.

Bayern-Pechsträhne in der Nations League – de Ligt musste beim Final Four passen

Gleich im doppelten Sinne Pech hatten die Niederlande und Noch-FCB Akteur Daley Blind. „Oranje“ zog beim 2:3 gegen Italien im Spiel um Platz 3 den Kürzeren, nachdem sie bereits im Halbfinale an Kroatien gescheitert waren.

Der 33-Jährige wirkte jedoch nicht aktiv mit und verfolgte beide Spiele von der Bank. Matthijs de Ligt stand hingegen wegen einer Wadenverletzung gar nicht erst im Kader. (nki)