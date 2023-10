Liverpool bietet offenbar mehr als 90 Millionen Euro für Bayern-Star

Von: Sascha Mehr

Leroy Sané vom FC Bayern München spielt bislang eine überzeugende Saison. Jürgen Klopp und der FC Liverpool würden ihn gerne zurück auf die Insel holen.

München/Liverpool – Leroy Sané ist in einer blendenden Verfassung. Der Offensivspieler gehört in der laufenden Saison zu den Topscorern und Leistungsträgern beim FC Bayern München. In elf Pflichtspielen kommt der deutsche Nationalspieler auf sieben Treffer, alleine in der Bundesliga traf er sechsmal in sieben Partien.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Essen Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen

FC Bayern: Viel Lob für Sané

„Es hängt ganz viel mit seinem Wohlbefinden zusammen. Er kann Gegner dominieren, den Unterschied machen - und das macht er auch. Er ist herausragend talentiert und hat die physischen Fähigkeiten dafür, er ist eine Maschine. Wir haben einen Draht zueinander, verlangen auch viel von ihm“, sagte Bayern-Cheftrainer Thoms Tuchel zuletzt.

Sportdirektor Christoph Freund freut sich über die Konstanz des 27-jährigen: „Er ist körperlich super drauf, ihm macht es richtig Spaß alle drei Tage zu spielen. Dass er ein richtig guter Kicker ist, wissen wir alle. Aber dass er so in dieser Konstanz abliefert, ist ungewohnt und macht natürlich großen Spaß.“

Leroy Sané spielt bislang eine starke Saison. © IMAGO

Sané, dessen Vertrag beim FC Bayern München bis 30. Juni 2025 läuft, soll möglichst bald ein neues Arbeitspapier an der Säbener Straße unterschreiben. „Wir werden sicher in den nächsten Wochen Gespräche führen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, für Bayern München ein Schlüsselspieler. Es wäre sicher schön, wenn er lange in München bleiben würde“, so Freund weiter.

FC Bayern: Liverpool mit Interesse an Sané

Die Konkurrenz schläft aber nicht und vor allem der FC Liverpool scheint großes Interesse an einem Transfer des 27-Jährigen zu haben. Wie der britische Mirror berichtet, wollen die „Reds“ Sané als möglichen Nachfolger von Mohamed Salah, den es nach Saudi-Arabien zieht. Liverpool soll eine Rekordsumme für den Offensivspieler des FC Bayern bieten wollen. Bislang lag der Rekord bei 92 Millionen Euro, die der Klub von Cheftrainer Jürgen Klopp für Darwin Nunez ausgegeben hatte.

Der Spieler selbst hat noch keine Entscheidung über seine sportliche Zukunft getroffen. Nach Informationen der Sport-Bild will Leroy Sané nach der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land entscheiden, ob er seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert oder er den erneuten Schritt ins Ausland wagt. (smr)