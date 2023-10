Abschied aus München? Bayern-Star schließt Rückkehr zu Jugendklub nicht aus

Von: Christoph Wutz

Zuletzt glänzte Kingsley Coman im Bayern-Trikot. Doch offenbar kann er sich einen Abgang vorstellen. Dabei spielt sein Ex-Verein eine große Rolle.

Clairefontaine/München – Kingsley Coman ist bereits mit 27 Jahren ein echtes Urgestein beim FC Bayern München. Und nicht nur das: Er ist nach wie vor Leistungsträger, wie der Franzose unlängst mit zwei Toren beim 3:0-Sieg der Bayern gegen den SC Freiburg unter Beweis stellte. Doch obwohl er sich in der bayerischen Landeshauptstadt wohlfühlt, stellte Coman jetzt eine Rückkehr zu seinem Jugendklub, Paris Saint-Germain in den Raum.

Kingsley Junior Coman Geboren: 13. Juni 1996 (Alter 27 Jahre), Paris, Frankreich Position: Linksaußen Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert: 65 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Abschied aus München? FCB-Star Coman schließt Rückkehr zu Jugendklub nicht aus

Coman hatte ab 2005 für PSG gespielt, dem Verein aber vor neun Jahren den Rücken gekehrt und war zu Juventus Turin gewechselt. Ein Jahr später hatte er sich den Bayern angeschlossen. Seitdem kommt er in 277 Pflichtspielen auf 124 Torbeteiligungen. Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Länderspiele der französischen Nationalmannschaft äußerte sich der in Frankreichs Hauptstadt geborene Linksaußen jetzt zu seinem früheren Verein: „Als Spieler, der in Paris aufgewachsen ist, möchte man unbedingt, dass PSG eines Tages die Champions League gewinnt. Denn das ist schon seit langem das Ziel“, sagte Coman.

„Aber solange ich bei Bayern bin, hoffe ich, dass Bayern gewinnt. Aber man weiß ja nie, ob ich eines Tages die Mannschaft wechsle“, schloss der 27-Jährige eine Rückkehr zu den Parisern nicht aus. Ein Abschied aus München erscheint jedoch unwahrscheinlich, Comans Vertrag läuft noch bis 2027 und er ist unter Trainer Thomas Tuchel unumstrittener Stammspieler. Erst im Sommer hatte sich der Franzose klar zum FC Bayern bekannt.

Verlässt er die Bayern? FCB-Star Kingsley Coman (2. v. r.) schloss jetzt eine Rückkehr zu seinem Jugendverein, Paris Saint-Germain, nicht aus.

Coman-Rückkehr zu PSG? Lage laut FCB-Star „völlig anders“ als bei Abgang 2014

Rückblickend bezeichnete er den Abgang aus Paris jetzt als „die richtige Entscheidung“. Schließlich sei die Situation damals „völlig anders“ als heute gewesen, sagte der Bayern-Star. Für PSG hatte er als Youngster einst nur vier Kurzeinsätze absolviert, ehe es ihn nach Italien gezogen hatte.

„Man weiß nie, was passiert wäre, wenn ich geblieben wäre. Sicher ist, dass es nie einfach ist, die Champions League zu gewinnen, ob mit Bayern oder einem anderen Verein“, so Coman weiter. Mit den Münchnern gewann er bereits einmal den Henkelpott. Vor rund drei Jahren entschied der Franzose das Finale per Kopfballtor – ausgerechnet gegen PSG.

„Einer der großen Klubs“: FCB-Star Coman schwärmt von Jugendklub Paris

Seit seinem Wechsel nach Turin vor neun Jahren habe sich der französische Hauptstadtklub „extrem entwickelt“ und sei „zu einem der großen Klubs geworden, auf den die Leute immer schauen“, geriet Coman ein wenig ins Schwärmen. PSG sei nun einer der „Favoriten auf die Champions League.“

Während der Franzose damit also Spekulationen um seinen Abschied aus München anregte, könnte sich zeitnah ein anderer Star dem deutschen Rekordmeister anschließen.