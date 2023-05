Schiedsrichter verweigert FC Bayern Elfmeter: Nächster Aufreger nach BVB-Drama

Von: Marcel Schwenk

Schiedsrichter Patrick Ittrich (re.) im Gespräch mit Bayern-Star Joshua Kimmich (li.). © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Hätte der FC Bayern München gegen Hertha BSC einen Elfmeter bekommen müssen? Im Netz gibt es geteilte Meinungen zur Szene.

München – Nachdem es schon am Freitag zwischen dem BVB und dem VfL Bochum eine strittige Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann gab, kam es auch am Sonntag beim Heimspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC zu einem Aufreger.

Patrick Ittrich Geburtsdatum und -ort: 3. Januar 1979 in Hamburg DFB-Schiedsrichter seit: 2003 Verein: Mümmelmannsberger SV

Bayern-Star Coman kommt zu Fall – und die Pfeife bleibt stumm

Es läuft die 27. Spielminute, als Kingsley Coman von Serge Gnabry steil in die Tiefe geschickt wird. Der Franzose zieht an und dringt in den Strafraum ein. Im Laufduell mit Maximilian Mittelstädt kommt Coman ins Straucheln und fällt zu Boden. Schiedsrichter Patrick Ittrich zeigt sofort: Kein Foul, weiterspielen – trotz eines leichten Kontakts.

Die Spieler des FC Bayern können die Entscheidung nicht wirklich nachvollziehen, ebenso das Publikum in der Allianz Arena. Ganz zu schweigen von den Reaktionen im Netz – einige Twitter-User erwarteten einen Pfiff des Unparteiischen. „Es war ein Foul. Und damit ein Elfmeter. Kann doch nicht so schwer sein“, positioniert sich ein User klar.

Elfmeter oder kein Elfmeter? Uneinigkeit im Netz

Zahlreiche Beiträge dieser Art finden sich in den sozialen Medien. „Dortmund hätte jetzt 4 Elfmeter, 3 Gelbe und 2 Rote Karten gefordert“, spielt ein Nutzer auf die Kritik der BVB-Verantwortlichen an, ein weiterer schreibt: „Das Foul an Coman ist kein Elfmeter? Stoß von hinten und auch straucheln tut Coman nicht. Aber man muss natürlich gucken, dass man Freitag wieder gut macht.“

Allerdings finden sich auch einige Tweets, in denen eine gegenteilige Meinung zum Ausdruck gebracht wird. „Das ist kein Elfmeter, muss man nicht diskutieren“, so ein Post einer Bayern-Anhängerin im Wortlaut. Mit dem Statement steht sie längst nicht allein da. „Das war kein Elfmeter, sind wir mal ganz ehrlich“, macht ein weiterer Bayern-Fan klar.

Diese Meinung hat anscheinend auch Video-Assistent Pascal Müller vertreten. Der 33-Jährige verzichtete auf eine Intervention, die Partie wurde ohne große Unterbrechung fortgesetzt. (masc)