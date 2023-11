Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim) nach dem Spiel bei Sky über ...

„Müsst ihr Herbert Hainer fragen“: Müller spricht über Vertrag und schickt Botschaft nach Leverkusen

Von: Marius Epp, Marcel Schwenk, Alexander Kaindl

Der FC Bayern hat das Ruder nach einem Doppelschlag des 1. FC Heidenheim nochmal rumgerissen. Die Stimmen zum Spiel in der Allianz Arena.

München – Dieser Bayern-Sieg war ein hartes Stück Arbeit!

Die Tuchel-Elf gewinnt am Ende unter anderem dank eines Doppelpacks von Harry Kane mit 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim (hier im Live-Ticker zum Nachlesen). Vor und nach dem Spiel gab es rund um das Spiel und den FC Bayern München natürlich viele Gesprächsthemen.

Wir fassen die Reaktionen der Verantwortlichen rund um die Partie hier zusammen.

Leroy Sané nach dem Spiel bei Sky über ...

... seinen Sturmpartner Harry Kane: „Es macht sehr viel Spaß mit ihm, er spielt sehr clever. Er weiß, wie er sich bewegen muss. Über seinen Abschluss müssen wir nicht reden (lacht). Er ist für uns alle gut, für mich auch.“

Thomas Tuchel nach dem Spiel bei Sky über ...

... den Sieg: „Den Gegentoren sind Fehler vorausgegangen, es war sehr fehlerhaft von Anfang an. Aber es ist kein Tag, um Kritik zu üben. Die Energie von der Bank war gut. Wir wussten, dass wir am Ende eine starke Elf brauchen, wenn Heidenheim nochmal müde wird. Wir hätten es gerne ruhiger gehabt, aber die Reaktion war top.“

... Raphael Guerreiro, der nach seinem Comeback gleich einen wichtigen Treffer erzielte: „Wir hätten es gerne ohne seinen Treffer geregelt. Aber er ist sehr ballsicher und man hat die Spielfreude gesehen. Wir hoffen einfach, dass er verletzungsfrei bleibt.“

... Leroy Sané: „Ich muss Leroy ein Kompliment machen, wie er nach dem 2:2 aufgedreht und das Ruder herumgerissen hat, das war sehr, sehr gut.“

... Bouna Sarr: „Er hatte es wirklich schwer, er ist in eine müde Mannschaft gekommen, sie haben nie so zusammengespielt. Es war nicht einfach, haben insgesamt viele Fehler gemacht, waren ein bisschen fehlerhaft im Spielaufbau. Aber ich bin zufrieden, wir haben alles gegeben.“

Thomas Müller (FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über ...

... die anstehende Länderspielpause: „Wir freuen uns auf die beiden Spiele gegen die Türken und die Österreicher. Sind auch zwei Gegner, mit denen man ab und zu was zu tun hat. Sowohl mit den Spielern als auch mit den Fans. Waren schon immer coole Spiele, sind auch zwei Mannschaften, die einem wehtun können.“

... eine mögliche Vertragsverlängerung und Hainers Aussage, er hätte beim CL-Finale 2025 Neuer und Müller dabei: „Da müsst ihr den Herbert Hainer fragen. Falls er da überhaupt im täglichen Geschäft mit dabei ist, das weiß ich nicht genau. Ne ne, da gibt’s noch keine neue Wasserstandsmeldung.“

... den Sieg gegen Heidenheim: „War ein abwechslungsreiches Spiel. Eigentlich hatten wir alles im Griff, dann wieder doch nicht, dann wieder schon. War schön, dass wir gut reagiert haben und nochmal einen Gang hochschalten konnten. Der Sieg bringt uns jetzt erstmal die Tabellenführung. Jetzt hoffen wir, dass Leverkusen auch mal auf Unentschieden umstellt. Die Botschaft schicken wir mal so raus.“

Thomas Müller hofft nach dem Sieg gegen Heidenheim auf eine Leverkusener Niederlage. © MIS/Imago

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München) nach dem Spiel bei Sky über ...

... die Gegentreffer: „Die zwei Gegentore waren unnötig. Die Reaktion der Mannschaft nach dem 2:2 war sehr, sehr gut. Wir haben verdient gewonnen, aber es ist ärgerlich, dass wir zwei Tore bekommen haben.“

... das Spiel an sich: „Es war eine kontrollierte erste Halbzeit. Wir haben zwei Tore gemacht und wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht so gut rausgekommen und haben zwei Tore hergeschenkt. Wir sind immer für Tore gut, wir haben wieder vier geschossen. Es war insgesamt ein guter Sieg und wir sind happy.“

... die Aufstellung und Rotation: „Wir haben angeschlagene Spieler, das war heute sicher so. Es war nicht die erste Elf auf dem Platz, trotzdem sind wir happy mit drei Punkten.“

... den Fehler von Min-jae Kim vor dem 2:2: „Das sieht man bei Min-jae, er geht jedes Spiel über 90 Minuten. Da passieren solche Unkonzentriertheiten, das ist irgendwie auch menschlich.“

... Harry Kane: „Es ist beeindruckend. Er ist das erste Mal von der Insel weg und funktioniert von Beginn an. Er ist ein richtig guter Typ, gut angekommen in der Mannschaft und richtig beliebt. Mit links, mit rechts, mit dem Kopf, er liebt es einfach, zu treffen. Die Mannschaft spielt ihn auch gut frei, aber er ist ein Phänomen.“

Harry Kane (Stürmer FC Bayern München) nach dem Spiel bei Sky über ...

... das Spiel: „Wir haben das Spiel gut begonnen. Leider wurden wir dann mit einem Konter erwischt. Dann haben wir aber gut reagiert. Leroy war fantastisch, Rapha hat getroffen, Choupo auch. Viele werden das Spiel am Ende der Saison nicht in Erinnerung behalten, aber das sind die Siege, die man braucht.“



... seinen Erfolg: „Ich genieße es sehr, mit diesem Team zu spielen. Das Team hilft mir, Leroy legt mir viele Tore auf.“



... den Torrekord von Lewandowski: „Das ist noch ein langer Weg, ich fokussiere mich nicht darauf.“



... die Haussuche: „Hoffentlich klappt es bis zur Winterpause. Ich bin optimistisch.“

Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim) nach dem Spiel bei Sky über ...

... die Leistung seines Teams: Wir hatten drei Ziele vor dem Spiel. Wir sind in der Defensive in den Grenzbereich gegangen, haben unsere Konterchancen gemacht und ich möchte, dass wir stolz sind. Mit ein bisschen mehr Glück und Konzentration wäre mehr drin gewesen.

Tim Kleindienst (Stürmer 1. FC Heidenheim) nach dem Spiel bei Sky über ...

... die Niederlage in München: „Wir wollten uns das BVB-Spiel als Beispiel nehmen. Hier war es ähnlich, die zwei Tore waren vermeidbar gewesen. Wir wollten uns hier nicht wegschießen lassen, wir konnten gut mithalten. Es ist am Ende aber bitter, du fährst ohne Punkt nach Hause.“

Jan-Niklas Beste (Linksverteidiger 1. FC Heidenheim) nach dem Spiel bei Sky über ...

... den Auftritt seines Teams: „Wir kriegen das dritte zu schnell. Das bricht uns das Genick. Wir haben uns in der Halbzeit dasselbe vorgenommen wie in Dortmund, wir haben nichts mehr zu verlieren, das hat super funktioniert. Am Ende ist es dann die Qualität der Bayern.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel bei Sky über ...

... Harry Kane: „Harry pendelt immer zwischen Neun und Zehn. Er ist auch mit Distanzschüssen gefährlich, die zentrale Zehn ist bei uns meistens auch offen für ihn. Den Platz haben wir geschaffen. Wir haben unsere Erwartungen nicht gebremst, aber auch nicht in den Himmel geschraubt. Es ist sein erster Vereinswechsel, er kommt in ein anderes Land, lernt eine andere Kultur kennen, gerade hat seine Frau auch noch das vierte Kind bekommen. Man weiß nie, wie schnell es geht. In England holte er sich seine Fitness erst immer im Winter. Da haben wir schon geflachst, mal sehen was da noch kommt.“

... Heidenheim: „Wir bekommen nichts geschenkt, wir müssen höchste Wertschätzung für Fleiß, Kompaktheit, Disziplin haben. Wir dürfen nicht frustriert sein, wenn Heidenheim einen tieferen Ansatz wählt. Wir müssen stabil und ruhig bleiben. Auch, weil wir viele Wechsel haben. Es ist nicht einfach, nach so einer emotionalen Phase mit Dortmund und Gala.“

... die Startelf ohne Goretzka und Davies: „Bei Leon sind es Muskelprobleme. Das Risiko war zu groß. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir zwei oder drei Tage zur Regeneration haben. So ist es auch bei Davies.“

... die Aufteilung von Rechtsverteidiger Mazraoui, Sechser Pavlovic und den heutigen Linksverteidiger Sarr: „Nous bleibt auf seiner Position. Aleks spielt für Leon im Mittelfeld, Sarr hinten links für Davies.“

Tuchel-Wette mit Sky-Reporter: Bayern-Trainer schlägt live im TV ein

... seine drei Gelben Karten. Kommt er ohne Sperre (bei der vierten Gelben) durch die Saison? „Ja.“ Sky-Reporter Patrick Wasserziehr hakt nach: „Wette gilt?“ Tuchel schlägt ein und sagt: „Wette gilt.“

... Pavlovic und dessen mutiger Auftritt gegen den BVB: „Pavlovic spielt immer so, er hat auch immer so trainiert. Er spielt mit viel Persönlichkeit, sehr schlau und sehr vorausschauend, das gefällt uns.“

... Gnabry: „Bei Serge bin ich noch nicht zu 100 Prozent sicher, wie weit er mit seiner Hand ist. Deshalb wollte ich ihn auf seiner Lieblingsposition starten lassen.“

Thomas Tuchel und Sky-Reporter Patrick Wasserziehr haben eine Wette abgeschlossen (Symbolfoto). © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim) vor dem Spiel bei Sky über ...

... die Bayern: „Bayern wird viel den Ball haben, da braucht man eine klare Strategie – und nicht nur eine, da haben wir ein bisschen etwas vorbereitet. Wir müssen schauen, ob die Tür heute aufgeht. Und dann müssen wir nicht durchgehen, sondern durchsprinten.“

... die Frage, wie er Kane früher als Verteidiger gestoppt hätte: „Ich wäre vor dem Spiel sehr freundlich zu ihm gewesen. Mit Anpfiff hätte er mich anders kennengelernt. Aber das war früher. Das geht heute nur zusammen, wir haben ein kompaktes System gewählt. Natürlich wird es eine Mammutaufgabe, aber wir freuen uns auch darauf.“

... Thomas Müller: „Ich bin ein großer Fan von ihm, weil er schon über ein Jahrzehnt so genial spielt. Die Bayern haben viel Qualität in der Offensive und die müssen wir konzentriert und gnadenlos wegverteidigen.“

... die Gerüchte um einen Heidenheim-Wechsel von Jerome Boateng: „Ich war selber von den Berichten überrascht. Wir haben eine DNA mit jungen, hungrigen Spielern. Das würde nicht passen.“

Tim Kleindienst (Stürmer 1. FC Heidenheim) vor dem Spiel bei Sky über ...

... das anstehende Spiel: „Es ist natürlich etwas komplett anderes. Jetzt als Aufsteiger hier zu sein und wofür Heidenheim allgemein steht. Das sind ganz andere Dimensionen hier in München. Aber das macht das Spiel auch aus, da kann sich jeder drauf freuen.“

... die Frage, ob das Spiel bei den Bayern sein Karriere-Highlight ist: „Nein, ich habe ja schon einmal hier gespielt. Ich hoffe nicht, dass das mein Karriere-Highlight ist. Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere.“

Tim Kleindienst und der 1. FC Heidenheim kommen mit einem Plan nach München. © IMAGO/Eibner-Pressefoto / Michael Berm

Heidenheim muckt gegen den FC Bayern auf: „Müde“ Hoffnungen vor der Partie

... die mögliche Sensation: „Wir müssen dran glauben, anders kann es nicht funktionieren. Wir dürfen uns nicht verstecken, dürfen nicht die Busse vor dem Tor parken. Wir hoffen, dass die Bayern vielleicht ein bisschen müde sind.“

... einen möglichen Trikot-Tausch mit Harry Kane: „Daran habe ich noch nicht gedacht. Mal gucken, wie das Spiel läuft.“