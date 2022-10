Nagelsmann deutlich vor dem Spitzenspiel: „Wollen zeigen, dass wir der Primus sein wollen“

Von: Stefan Schmid

Der FC Bayern empfängt im Spitzenspiel den SC Freiburg. Wir fassen die Stimmen und Reaktionen rund um das Spiel zusammen.

München – Zum Abschluss des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga empfängt Rekordmeister FC Bayern den in der Tabelle besser platzierten SC Freiburg. Die beiden Teams trennen vor dem Anpfiff nur zwei Punkte und somit könnten die Münchner mit einem Heimsieg an den Breisgauern vorbeiziehen.

Ein Dreier gegen Freiburg käme für den FCB aus unterschiedlichen Gründen zur rechten Zeit. So würde man nicht nur den Last-Minute-Schock vom 2:2 in Dortmund in den Hintergrund rücken lassen, sondern auch einige unangenehme Vorfälle während Jahreshauptversammlung am Vortag kaschieren. Unter anderem sorgte Uli Hoeneß mit einem Ausbruch gegenüber Katar-Kritiker und FCB-Mitglied Michael Ott für Schlagzeilen.

Aber auch die sportlich bislang nicht nach Wunsch laufende Saison der Bayern war Thema auf der JHV. In Richtung von Julian Nagelsmann, der neben einigen Spielern zugegen war, stellte Vorstandsboss Oliver Kahn klare Forderungen. Themen, die sicherlich auch bei den Interviews vor und nach dem Spiel, in den Fokus rücken werden. Man darf gespannt sein, wie sich die Akteure dazu äußern werden.

Wir fassen für Sie die Stimmen zur Partie des FC Bayern gegen den SC Freiburg von DAZN und aus der Allianz Arena zusammen:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei DAZN über…

…über den freundschaftlichen Austausch mit Christian Streich und Oliver Glasner: „Unterschiedlich. Ab und zu über WhatsApp, manchmal ein Anruf. Zoom-Calls und WhatsApp-Gruppen gibt es nicht.“



…den SC Freiburg: „Haben den größten Respekt vor ihrer Leistung. Sie stehen verdientermaßen vor uns. Es ist eine extrem gut ausgebildete Mannschaft, die viele Dinge sehr gut umsetzt, die Christian (Streich, d. Red.) einfordert.“



…die Ausrichtung der Bayern: „Wollen zeigen, dass wir der Primus sein wollen. Dafür müssen wir eine Top-Leistung zeigen.“



…den Startelf-Platz von Serge Gnabry: „Hat nen guten Eindruck gemacht. Haben versucht, das beste Personal auf den Platz zu bringen und Serge hat sehr gut trainiert diese Woche.“



…Ersatz-Stürmer Choupo-Moting: „Choupo-Moting ist der eins zu eins Ersatz für Thomas (Müller, d. Red.) und war in den letzten Wochen nah dran an der ersten Elf und wird heute belohnt mit dem Startelf-Einsatz. Ich hoffe, dass er genauso gut trifft, wie im Training.“



…die Stärken von Freiburg: „Die beiden Außenpaare von Freiburg links und rechts sind sehr gefährlich in Doppelpass-Aktionen. Da müssen wir wach sein.“

Julian Nagelsmann sprach vor dem Spiel gegen Freiburg über den eigenen Anspruch. © IMAGO/Ulrich Wagner

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) vor dem Spiel bei DAZN über…

…die Ausrichtung seiner Mannschaft: „Wir werden versuchen, aktiv zu spielen und nicht abzuwarten und dann hoffen wir, dass die Bayern die Räume hinter unsere Kette nicht finden und dass wir den ein oder anderen Pressing-Erfolg haben. Dann haben wir vielleicht eine Chance.“



…die Frage, ob er über die Aufstellung des FC Bayern überrascht ist: „Nein. Thomas Müller kann halt nicht spielen, weil er verletzt ist.“



…den Vorzug von Gregoritsch vor Petersen: „Wir schauen immer von Spiel zu Spiel. Wir schauen, in welchem körperlichen Zustand die Jungs sind und dann entscheiden wir.“



…ein mögliches Erfolgsrezept gegen Bayern: „Müssen schauen, dass wir bisschen Tempo reinbringen ins Spiel. Müssen schauen, dass wir um die Mitte rumspielen und hinter die Kette kommen.“



…seine Freundschaft zu Julian Nagelsmann: „Ich freu mich gern, wenn ich Julian hör. Wir haben ein paarmal telefoniert, aber sonst sehen wir uns ja nicht.“

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern) vor dem Spiel bei DAZN über…

…sein Fazit zur Jahreshauptversammlung: „Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es war eine sehr konstruktive, harmonische Veranstaltung. Wir haben viele Wortbeiträge gehabt, in der Regel positiv. Die Mitglieder haben anerkannt, was wir die letzten 12 Monate gemacht haben, dass wir vor allem die Kommunikation mit den Fans intensiviert haben.“



…die 15 Prozent weniger Zustimmung als bei seiner ersten Amtszeit: „Beim ersten Mal hatten wir ja auch kommunistische Verhältnisse mit 97,9 Prozent. Wir haben natürlich eine gewisse Gruppe von Mitgliedern, die das Thema Katar kritisch sehen. Aber insgesamt: Mit 83 % Zustimmung würde sich jeder Politiker glücklich schätzen.“



…die Zukunft der Katar-Sponsorings: „Natürlich werden wir die Gespräche mit den Fans in die Entscheidung miteinbeziehen, aber wir müssen auch die Interessen des Klubs im Auge haben.“



…den Austausch mit Qatar Airways: „Neben den wirtschaftlichen Dingen werden auch Projekte und Aktionen besprochen, die beide Seiten weiterbringen können.“



…die Einstellung der Spieler zum Katar-Sponsoring: „Wir reden auch mit unseren Spielern und auch da gibt es unterschiedliche Meinungen.“



…die Entgleisung von Uli Hoeneß auf der JHV gegenüber Michael Ott: „Das ist Uli Hoeneß, der ja unglaublich emotional ist. Wenn der FC Bayern angegriffen wird, dann verteidigt er ihn.“



…einen möglichen neuen Stürmer: „Glaube nicht, dass wir einen neuen Stürmer brauchen. Wir haben so viele gute Stürmer auf dem Platz, die auch unheimlich qualifiziert sind und die werden auch alle genügend Tore schießen, damit wir wieder deutscher Meister werden.“