Blick geht zum Pokal: „Wer da nicht bei einhundert Prozent ist...“

München - Im Heimspiel gegen Mainz verpassen es die Roten, sich den Frust nach dem Champions-League-K.o. von der Seele zu schießen. Dafür richtet sich der Fokus nun auf den Pokal.

Der FC Bayern scheint das Siegen verlernt zu haben. Auch im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 kommt der Rekordmeister nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Immerhin beweisen die Roten Moral und kommen dank der Treffer von Arjen Robben (16.) und Thiago (73.) zweimal nach Rückstand noch zurück. Für die Gäste waren Bojan Krkic (3.) und Daniel Brosinski per Foulelfmeter (40.) erfolgreich. So beurteilen die Beteiligten das Geschehen auf dem Rasen.

Carlo Ancelotti über...

...das Spiel gegen Mainz: "Es war schwierig, wir hatten mehr erwartet. In der ersten Halbzeit war es nicht gut, waren wir nicht kompakt, nicht wie sonst. Nach dem Schock gegen Real Madrid war es nicht einfach, aber wir können es besser. In der zweiten Halbzeit waren wir kompakter, haben auch besser gespielt und konnten zum Glück ausgleichen.“

...die Verletzung von David Alaba: „Er konnte nicht weitermachen. Er hatte ein kleines Problem am Knie, wir checken das jetzt, aber es ist kein großes Problem. Wir werden Tag für Tag schauen, ob er am Mittwoch spielen kann.“

...das Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund: „Ich bin sicher, es wird gegen Dortmund am Mittwoch im Halbfinale anders. Wir haben Zeit uns vorzubereiten und werden besser spielen."

Thomas Müller über...

...das Spiel gegen Mainz: „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben den Mainzern gleich ein Tor überreicht. Dem mussten wir in der zweiten Halbzeit hinterherlaufen. Da haben wir viel investiert, um es aber komplett umzubiegen brauchst du auch ein Quäntchen Glück. Dementsprechend sind wir nicht zufrieden.“

. ..das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund: "Wer bei dem Spiel nicht bis in die Haarspitzen bei einhundert Prozent ist, der liebt das Spiel nicht."

Sven Ulreich: "In der ersten Halbzeit haben wir uns total schwer getan. Wir haben überhaupt nicht in unser Spiel gefunden und viele leichte Fehler gemacht. Das darf uns nicht passieren. Mainz hat es aber auch gut gemacht und uns früh unter Druck gesetzt. Wir haben den Schalter nicht gefunden. In der zweiten Halbzeit hat man den FC Bayern gesehen, den man kennt. Wir müssen hier einfach gewinnen, deswegen ist es enttäuschend."

Martin Schmidt (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Die letzten zwei Male in München waren gut. Es ist schon so, dass ich mich in München und im Süden Deutschlands sehr wohl fühle. Man sagt in der Schweiz "München ist das Wallis der Schweiz". Ich komme aus dem Wallis, darum fühle ich mich hier sehr wohl. Ich habe vielleicht die richtigen Worte gefunden. Das Team läuft, ackert und hat heute wieder einen Punkt geholt. Damit bin ich sehr zufrieden. Heute das ist ein zusätzlicher Punkt, der sehr wichtig sein kann."

