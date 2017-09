Jubel über Kantersieg: „Hatten große Lust, Zeichen zu setzen“

Der FC Bayern hat sich mit dem Sieg über Mainz eindrucksvoll in der Bundesliga zurückgemeldet. Profis und Trainer sind nach der Partie rundherum glücklich. Die Stimmen aus der Arena.

München - Der FC Bayern hat eine turbulente Woche standesgemäß beendet. Gegen den 1. FSV Mainz 05 - immerhin Heimspiel-Angstgegner der vergangenen Jahre - siegten die Roten zum Wiesn-Start mit 4:0. Zeitweise überrollen Thomas Müller, Robert Lewandowski und Co. ihren Gast dabei wie zu besten Zeiten. Nach dem Spiel zeigen sich die Protagonisten glücklich, mahnen jedoch auch vor zu großer Euphorie.

Carlo Ancelotti über...

...den Sieg gegen Mainz: „Ich bin zufrieden. Wir haben gut gespielt, mit Intensität. Unsere vier Offensivspieler haben gut kombiniert und sich gut bewegt. So haben wir vertikaler spielen können und waren gefährlicher.“

...die Abwehrleistung: „Hinten waren wir gut organisiert und haben kaum Chancen zugelassen.“

Arjen Robben über...

...seinen Jubellauf zu Franck Ribéry: „Das war auch ein Zeichen, weil er ein sehr wichtiger Spieler ist. Wenn wir Titel gewinnen wollen, brauchen wir einen Ribéry. Es war schön, da mal kurz mit ihm zu feiern.“



...die Rolle von Thomas Müller: „Er reißt Räume für andere, er geht in die Tiefe.“

...die kommenden Aufgaben: „Das war ein richtiger Schritt. Jetzt müssen wir weitermachen und bestätigen, dass es nicht einmalig war.“

Thomas Müller über...

...die öffentliche Kritik an den Team-Leistungen: „Wir haben genug Unruhe gehabt. Wir wollen diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht mitmachen und sollten uns auf den Fußball konzentrieren.“

...die vergangenen Tage: „Es war offensichtlich, dass wir noch Luft nach oben hatten. Aber wir haben unter der Woche intern gesprochen und uns viel vorgenommen.“

...den Sieg gegen Mainz: „Heute war ein Spiel, in dem wir es besser auf den Platz bekommen haben, einen Tick besser als Mannschaft agiert. Wir haben mehr als Einheit agiert und hatten große Lust, ein Zeichen zu setzen. Heute hat die Körpersprache zu hundert Prozent gepasst.“

...Robbens Jubellauf zu Ribéry (augenzwinkernd): „Es gab schon Zeiten, in denen Robben und Ribéry weniger Sympathie füreinander hatten.“

...die kommenden Aufgaben: „Wir müssen den Schwung und den Spielwitz jetzt in die nächsten Partien mitnehmen.“

Robert Lewandowski über...

...den Sieg gegen Mainz: „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben richtig gut gespielt, haben ab der 1. Minute das Spiel kontrolliert und vier Tore geschossen. Es hat alles geklappt, was wir geplant haben. Wir hatten viele Chancen und sind richtig gut in die freien Räume gelaufen. Wir waren heute sehr flexibel und haben deshalb auch so gut gespielt.“



FSV-Trainer Sandro Schwarz: „Wir haben zum falschen Zeitpunkt gegen Bayern gespielt. Wir haben uns schwer getan, hatten Glück, dass es nicht höher ausgeht. Mit dem 3:0 ist dann der Deckel drauf. Wir hätten etwas Kosmetik betreiben können, hätten aber auch noch weitere Tore kassieren können. Die Bayern haben sehr spielfreudig agiert. Wir müssen das akzeptieren. Jetzt geht es mit voller Blickrichtung gegen Hoffenheim, es muss keiner tieftraurig sein.“

FSV-Kapitän Stefan Bell: „Das ist natürlich ein schlechtes Ergebnis. Wir haben die Tore viel zu früh bekommen. Dann mussten wir nur noch gucken, wie wir ordentlich aus der Nummer rauskommen. Bei Spielen gegen Bayern München muss man damit rechnen, dass ein Spiel so ausgeht. Wir hatten heute keine Chance.“

