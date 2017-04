Ancelotti begeistert: “Glücklich, so einen Stürmer zu haben“

München - Mit einer echten Torgala haben die Roten den nächsten Schritt auf dem Weg zum Titel gemacht. Besonders Jerome Boateng strahlt über beide Wangen. Die Stimmen aus der Arena.

Der FC Bayern hat sich eindrucksvoll aus der Länderspielpause zurückgemeldet. Mit dem 6:0 (2:0) über den FC Augsburg hat sich der Rekordmeister dem fünften Meistertitel nacheinander um einen weiteren Schritt genähert. Besonders für Jerome Boateng war es ein besonderer Erfolg.

„Ein klasse Spiel. Toreschießen macht Spaß“, sagte Thomas Müller. „Es war eine lange Pause. Es war sehr wichtig, dass wir direkt gezeigt haben, dass wir in guter Form sind“, sagte Dreigach-Torschütze Robert Lewandowski, der jetzt zusammen mit dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang die Torschützenliste anführt. Und Robben fasste zusammen: „Heute gibt es nichts zu meckern. 6:0, schöne Tore, schöne Chancen herausgespielt.“

Die gesammelten Stimmen zum Spiel

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern): "Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht. Lewandowski hat das gemacht, was er normalerweise tut. Er hat drei Tore gemacht und zwei vorbereitet, was soll ich noch mehr über ihn sagen. Ich bin glücklich, so einen Stürmer zu haben, der mehr oder weniger in jedem Spiel trifft."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Ich finde in der ersten Halbzeit haben wir das noch ganz gut gemacht, nach vorne hat uns aber die Durchschlagskraft gefehlt. Wir hatten dann vor allem in der zweiten Halbzeit Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen. Das ist ein bitteres Ergebnis für uns, nichtsdestotrotz müssen wir das abschütteln und mit voller Kraft in das Spiel am Mittwoch (gegen den FC Ingolstadt) gehen. Eine Niederlage gegen Bayern wird uns nicht aus der Bahn werfen."

+ Auch ohne eigenen Treffer einer der ganz großen Gewinner des Spiels: Jerome Boateng hielt gegen Augsburg 90 Minuten durch. © Christina Pahnke / sampics Jerome Boateng (FC Bayern): „Es war ganz gut. Wir haben die Tore schnell gemacht, In der zweiten Hälfte haben wir etwas zurückgeschaltet, aber dann auch schnell wieder höher. Wir können zufrieden sein und ich bin superfroh, dass ich über 90 Minuten auf dem Platz stehen konnte. Ich hoffe, dass ich mir jetzt die letzten Prozent über Spiele holen kann.“

Paul Verhaegh (FC Augsburg): „Die zweiten 45 Minuten waren einfach schlecht, wir haben zu viele Räume gelassen und dass die das ausnutzen können, hat man gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten. Gegen Bayern muss man versuchen, die Räume eng zu halten. Wir haben uns auseinanderspielen lassen. Das müssen wir schnell abhaken. Es war uns klar, dass hier alles passen muss, damit wir hier was mitnehmen können.“

