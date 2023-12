Kane verrät Urlaubspläne für Weihnachten und kündigt Seitenhieb an Freunde in England an

Von: Alexander Kaindl

Harry Kane lässt die ersten Monate in Deutschland hinter sich. Der Bayern-Star kündigt einen Familienurlaub an – seine Freunde in England müssen dagegen schuften.

Wolfsburg – Und Pause! Ein turbulentes Bundesliga-Jahr hatte am Mittwoch (20. Dezember) sein großes Finale. Der FC Bayern durfte dabei noch ein letztes Mal jubeln, mit 2:1 gewann man in Wolfsburg. Großen Anteil daran hatte einmal mehr Harry Kane.

Harry Kane geht nach überragenden Monaten beim FC Bayern in seine erste Weihnachtspause

Der Superstürmer erzielte das zwischenzeitliche 2:0, sein Traumtor war sein 21. Treffer in der Bundesliga – ein gigantischer Wert, der zu den ersten Monaten in Deutschland passt. Von Anpassungsproblemen kann keine Rede sein, Kane lieferte sofort. Erstaunlich, wo es doch die erste Station fernab der englischen Heimat für den Londoner ist.

Heimat ist das Stichwort. Denn Kane musste in den vergangenen Monaten ohne seine Ehefrau Katie und die mittlerweile vier Kinder (Sohn Henry kam im August, unmittelbar nach dem Wechsel von Papa Harry, in London zur Welt) auskommen. Die Zeit, die der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zuletzt nicht mit seiner Familie verbringen konnte, soll jetzt aufgeholt werden: Das ließ Kane unmittelbar nach Abpfiff in Wolfsburg durchblicken.

Harry Kane und der FC Bayern München gehen in die Weihnachtspause – die Premier League spielt weiter, Phil Foden (rechtes Bild, l.) und Bukayo Saka (r.) müssen mit Manchester City und dem FC Arsenal rund um die Feiertage ran.

Kane verrät Urlaubspläne für Weihnachten und kündigt Seitenhieb an Freunde in England an

„Das waren harte vier Monate hier ohne die Familie, ohne die Kinder, ohne meine Frau. Jetzt habe ich zehn Tage frei, in denen es nur darum geht, die Zeit und die Familie zu genießen.“ Auch die Urlaubspläne für die Tage rund um Weihnachten stehen schon: Es soll irgendwo hingehen, wo es „heiß“ ist, kündigte Kane in der Wolfsburger Mixed Zone an.

Mit einem Lachen fügte er hinzu: „Ich werde meinen Freunden in England ein Foto von mir am Strand schicken, wenn sie spielen.“ Denn in der Premier League steht der Boxing Day an, traditionell sind die Teams rund um Weihnachten – vornehmlich am 26. Dezember – im Einsatz. So ist es in Kanes bisheriger Profikarriere bei Tottenham auch immer gewesen. Nun freut er sich aber auf seine allererste Weihnachtspause.

Die Kanes zieht es in die Sonne – München-Umzug steht vor dem Abschluss

Das genaue Urlaubsziel nannte Kane zwar nicht. Hitze und Strände sucht man in Europa aktuell aber vergebens – gut möglich, dass die Großfamilie deshalb eine längere Reise unternehmen muss, um neue Kraft zu tanken. Anschließend soll dann endlich auch für Katie und die Kinder der Umzug nach München finalisiert werden. Harry Kane wohnte in den ersten Monaten seiner Zeit beim FC Bayern nämlich in einem Luxushotel. (akl)