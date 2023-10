Trotz Bayern-Absage: Boateng trainiert weiter an der Säbener Straße

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern hat sich gegen eine Verpflichtung von Jérôme Boateng entschieden. Am Montag tauchte der Innenverteidiger trotzdem wieder an der Säbener Straße auf.

München – Prominente Unterstützung für die zweite Mannschaft des FC Bayern! In der Länderspielpause trainieren gleich zwei Rio-Weltmeister mit der Regionalliga-Mannschaft an der Säbener Straße. Neben Manuel Neuer, der kurz vor seinem Comeback stehen soll, trainierte laut der Bild-Zeitung am Montag auch Jérôme Boateng erneut bei der Mannschaft von Holger Seitz mit.

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 (35 Jahre alt) in Berlin Position: Innenverteidiger Derzeitiger Status: vereinslos

Boateng reagiert erstmals auf Bayern-Entscheidung

Der 35-Jährige hatte von den Bayern-Verantwortlichen letzte Woche zwar mitgeteilt bekommen, dass er keinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister erhalten wird, sich aber weiterhin bei seinem Ex-Klub fit halten darf. Dieses Angebot hat Boateng jetzt angenommen.

Der Innenverteidiger reagierte am Montag selbst das erste Mal öffentlich auf die Entscheidung der FCB-Bosse. Auf Instagram schrieb der zweimalige Champions-League-Sieger: „Danke an den FC Bayern, dass ich mich an der Säbener Straße beweisen durfte und vor allem an Thomas Tuchel und seinen Trainerstab für die Unterstützung, mich im Team zu haben. Es war schön, so viele bekannte Gesichter und Freunde wiederzusehen. Ich wünsche der Mannschaft alles Gute für die Saison.“

Jérôme Boateng trainierte am Montag erneut beim FC Bayern mit. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FC Bayern lobt Fitness-Werte von Boateng

Damit bestätigte Boateng mehr oder weniger, dass die FCB-Bosse und Tuchel unterschiedliche Meinungen zu einer Verpflichtung des Innenverteidigers hatten.

Weiter schreibt Boateng: „Nach dem positiven Feedback des Vereins zu meiner Fitness werde ich weiter hart trainieren und arbeiten.“ Laut der Welt hatte der Innenverteidiger sogar die besten Fitness-Werte aller Bayern-Profis!

Upamecano verletzt sich – denken die Bayern-Bosse um?

Offiziell hatten die Münchener die Boateng-Absage mit der verbesserten Personalsituation in der Defensive des FC Bayern begründet. Allerdings verletzte sich Dayot Upamecano beim Heimspiel gegen Freiburg und musste deswegen von der Nationalmannschaft abreisen. Nach Bild-Informationen besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss.

Kommt es jetzt zum Umdenken bei den Bayern-Bossen? Unwahrscheinlich! Nach Informationen der tz spielte der noch weitergehende Prozess gegen Boateng wegen Körperverletzung gegenüber seine Ex-Freundin eine große Rolle bei der Entscheidung. Auch die Fans hatten sich beim Heimspiel gegen Freiburg klar gegen eine Verpflichtung von Boateng positioniert. (kk)