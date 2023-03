Champions League: FC Bayern gegen PSG heute live im TV und Live-Stream

Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League: der FC Bayern empfängt Paris Saint-Germain. © Sven Hoppe/dpa

In der UEFA Champions League trifft der FC Bayern München auf Paris Saint-Germain. So sehen Sie das Achtelfinal-Rückspiel live im TV und Live-Stream.

München - Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt, nun geht es für den FC Bayern in der Königsklasse weiter. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League wartet erneut Paris Saint-Germain auf den deutschen Rekordmeister. Das erste Kräftemesse in der französischen Hauptstadt vor drei Wochen konnten die Münchner knapp mit 1:0 für sich entscheiden.

Eine gute Ausgangslage für die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die sich darauf allerdings keinesfalls ausruhen kann. Denn PSG kommt mit der vollen Star-Power in die Allianz Arena. Lediglich Neymar droht für die Partie am Mittwochabend auszufallen.

Müller vor CL-Rückspiel gegen Paris: „Wir sind richtig gierig, eine Top-Leistung zu bringen“

„Ich glaube, dass wir richtig gierig sind, eine Top-Leistung zu bringen“, so FCB-Kapitän Thomas Müller mit Blick auf den zweiten Teil des Duells, in den die Bayern einen kleinen Vorsprung aus dem Hinspiel mitnehmen. „Die Vorzeichen sind schon mal positiv“, betonte der 33-Jährige. „Wir haben eine 1:0-Führung und das Stadion im Rücken und schon auch Selbstvertrauen.“

Ob dem FC Bayern der Einzug ins CL-Viertelfinale gelingt, erfahren Sie am Mittwoch, den 8. März 2023. Anpfiff ist um 21 Uhr. Im Folgenden finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und im Live-Stream.

FC Bayern München gegen PSG: Champions League live im Free-TV?

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain wird am Mittwochabend nicht im Free-TV gezeigt. Die TV-Rechte für diese Champions-League-Partie hat sich der Online-Streamingdienst DAZN gesichert. Allerdings gibt es am Mittwoch ab 23 Uhr im ZDF eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels zu sehen.

FC Bayern gegen PSG: Champions League im Live-Stream von DAZN

DAZN überträgt das packende Duell zwischen dem FCB und PSG am Mittwoch live und in voller Länge. Die Vorberichte starten um 20 Uhr aus der Münchner Allianz Arena. Moderator ist Alex Schlüter, als Experte ist Sandro Wagner im Einsatz. Ebenfalls vor Ort: Reporter Daniel Herzog und Kommentator Jan Platte.

FC Bayern gegen PSG: Champions-League-Übertragung im Überblick

TV DAZN (Smart-TV) Live-Stream DAZN Highlights im Free-TV ZDF (Mittwoch, 23 Uhr) Live-Ticker tz.de

FC Bayern gegen PSG: Champions League im Live-Ticker

Wer über keinen Zugang zum Streamingdienst DAZN verfügt, der kann das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und PSG im Live-Ticker auf tz.de mitverfolgen. Dort verpassen Sie garantiert nichts!

FC Bayern gegen PSG: Die letzten fünf Duelle in der UEFA Champions League

Saison Datum Runde Begegnung Ergebnis 2022/23 14.02.2023 Achtelfinale, Hinspiel Paris Saint-Germain - FC Bayern 0:1 2020/21 13.04.2021 Viertelfinale, Rückspiel Paris Saint-Germain - FC Bayern 0:1 2020/21 07.04.2021 Viertelfinale, Rückspiel FC Bayern - Paris Saint-Germain 2:3 2019/20 23.08.2020 Finale Paris Saint-Germain - FC Bayern 0:1 2017/18 05.12.2017 Gruppenphase FC Bayern - Paris Saint-Germain 3:1

(sk/dpa)