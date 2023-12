Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern steigt am Samstag, 9. Dezember 2023, um 15:30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern wird nicht live im Free-TV übertragen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 9. Dezember 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Wer holt sich den Sieg?

In der Fußball-Bundesliga steht der 14. Spieltag an und Eintracht Frankfurt empfängt im heimischen Waldstadion den FC Bayern München. Die SGE geht als klarer Außenseiter in die Partie gegen den deutschen Rekordmeister, will aber für eine Überraschung sorgen. Die aktuelle Form spricht aber nicht gerade für die Adler, die zuletzt vier Spiele in Folge verloren hatten.

Ganz bitter verlief die Generalprobe für das Spiel gegen den FC Bayern. Eintracht Frankfurt schied bei Drittligist 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal aus. „Wir haben völlig verdient verloren. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis oder die Art und Weise mehr schmerzt. Wir haben eine Riesenchance liegengelassen. Über große Teile fehlen die Basisthemen, die man im Fußball braucht, um erfolgreich und gut spielen zu können. Dann wird es ungemein schwer, Chancen herauszuspielen. Dass wir in der Defensive viel arbeiten müssen und viele Zweikämpfe auf uns zukommen würden, wussten wir. Alle sind niedergeschlagen“, sagte SGE-Sportdirektor Timmo Hardung nach der Partie.

Der FC Bayern ist zu Gast bei Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Blatterspiel

Der FC Bayern München hatte am vergangenen Spieltag frei, da die Partie gegen Union Berlin ausgefallen war und erst Ende Januar nachgeholt wird. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen beträgt drei Punkte, mit einem Erfolg im Nachholspiel könnte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel die „Werkself“ aber dank des besseren Torverhältnisses überflügeln. (smr)